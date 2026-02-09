9. Februar 2026
Rumänisches Nationalarchiv mit neuer Suchmaschine
Mit https://descopera.arhivelenationale.ro/ hat das Nationalarchiv Rumäniens eine Suchmaske online gestellt, die eine niederschwellige Suche in den Beständen des Nationalarchivs ermöglicht.
Über diese Suche kann auf die Bestände des Nationalarchivs in Bukarest und den Filialen zugegriffen werden. Suchkriterien sind Stichworte, Personen- und Ortsnamen etc. In einem nächsten Schritt können die Ergebnisse nach verschiedenen Kriterien (u.a Zeitraum; Aufbewahrungsort; Objektart wie Dokument, Foto. Publikation; Sprache) gefiltert werden. Das aus Mitteln der Europäischen Union kofinanzierte Portal ist ein nutzerfreundlicher Einstieg sowohl für Historiker als auch für Familienforscher sowie weitere an Geschichte und Landeskunde Interessierte. Leider ist erst ein kleiner Teil der Bestände digitalisiert und damit online zugänglich; die Bestellung von Scans scheint nicht ganz einfach zu sein. Im Zweifelsfall ist ein Archivbesuch vor Ort notwendig.
uk
Schlagwörter: Nationalarchiv, Rumänien, Suchmaschine
1 Bewertung:
Noch keine Kommmentare zum Artikel.
Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.