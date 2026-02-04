Joi härresch senj sa - gălangen.
Kommentare zum Artikel
Kreisgruppe Ingolstadt: Zehn Jahre Lebkuchenbacken mit Herz und Engagement
Im Dezember haben die Frauen der Bäckerinnengruppe mit viel Engagement und Liebe zum Detail wieder Lebkuchen für die Weihnachtspäckchen gebacken und kunstvoll verziert. Was inzwischen zu einer schönen und festen Tradition geworden ist, blickt nun auf eine ganz besondere Geschichte zurück: Zwischen erstem und letztem gemeinsamen Treffen liegen mittlerweile zehn Weihnachtsfeste.
Kommentare
Artikel wurde 1 mal kommentiert.
1 • ingenius mobile schrieb am 04.02.2026, 23:05 Uhr (um 23:06 Uhr geändert):
