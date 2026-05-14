



14. Mai 2026

Deutschsprachige „Akzente“-Sendung in der Mediathek auf TVR plus

Wie Christel Ungar-Ţopescu mitteilt, ist die deutsche „Akzente“-Sendung des Rumänischen Fernsehens TVR wieder in der Mediathek TVR plus unter https://tvrplus.ro/show/akzente zu sehen.

Um die Sendungen abrufen zu können, muss man sich ein Benutzerkonto (Name, E-Mail-Adresse, Passwort) - Creează cont - einrichten und eingeloggt sein. Der Service ist kostenlos.

Schlagwörter: TV, Mediathek, Akzente-Sendung

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