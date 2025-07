"Akzente"-Sendung berichtet über Heimattag in Dinkelsbühl

Peter Maffays Grußwort vor der Schranne in der deutschsprachigen "Akzente"-Sendung des Rumänischen Fernsehens vom 3. Juli 2025, Teil II (Bildschirmfoto)

Ein Fernsehteam, bestehend aus Christel Ungar, Tiberiu Stoichici und Arno R. Ungar, hat kürzlich den Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl bestens dokumentiert. Gezeigt wurde in den Sendungen vom 19. Juni und 3. Juli das vielseitige Programm des großen Pfingsttreffens, angefangen von der Eröffnungsveranstaltung über das Einläuten des Heimattages am Sonntag, den Gottesdienst, Trachtenumzug, Festkundgebung und Tanzdarbietungen vor der Schranne, Preisverleihungen in der St. Paulskirche und Feierstunde an der Gedenkstätte bis hin zu Platzkonzerten mit der SJD-Musikgruppe „offbeat“ und der Blaskapelle Augsburg sowie Interviews mit den Protagonisten des Heimattages und vieles mehr. Zu sehen sind die jeweils 42 bis 48 Minuten langen Sendungen in der Mediathek TVR plus unter www.tvrplus.ro/emisiuni/akzente-70-25346 www.tvrplus.ro/emisiuni/akzente-70-25507 und www.tvrplus.ro/emisiuni/akzente-70-25506 In der TV-Sendung vom 31. Juli wird u.a. über das 75-jährige Jubiläum der Siebenbürgischen Zeitung berichtet.Die „Akzente“-Sendung wird donnerstags von 15.30-16.45 Uhr auf dem ersten Programm des Rumänischen Fernsehens (TVR 1) und dienstags von 13.00-13.30 Uhr auf dem zweiten Programm (TVR 2) gezeigt. Online zu sehen sind die Sendungen unter www.tvrplus.ro/Akzente . Bitte gegebenenfalls den Lautstärkeregler rechts unten anklicken, um den Ton zu aktivieren.Weitere Infos: TVR – Redacţia germană, Calea Dorobanţilor 191, RO-010565 București