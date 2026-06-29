



29. Juni 2026

Wizz Air streicht Flüge Kronstadt – Nürnberg

Kronstadt – Die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air streicht ab dem 15. September 2026 eine der wichtigsten Verbindungen vom internationalen Flughafen Kronstadt-Weidenbach.

Der Internationalen Flughafen Kronstadt-Weidenbach, Aufnahme vom 18. Mai 2024. Foto: Alina Bălăcianu Die Billigfluggesellschaft gab bekannt, dass die in Temeswar (Timișoara) stationierte Maschine, die auch die Strecke Kronstadt – Nürnberg bedient, aus betrieblichen Gründen in ein anderes Land umgesiedelt wird. Diese Entscheidung hat erhebliche Auswirkungen auf die Flüge nach Nürnberg. Die beliebte Strecke wurde am 13. Oktober 2025 eröffnet, wobei die Flüge eine Auslastung von über 85% hatten. Die Billigfluggesellschaft gab bekannt, dass die in Temeswar (Timișoara) stationierte Maschine, die auch die Strecke Kronstadt – Nürnberg bedient, aus betrieblichen Gründen in ein anderes Land umgesiedelt wird. Diese Entscheidung hat erhebliche Auswirkungen auf die Flüge nach Nürnberg. Die beliebte Strecke wurde am 13. Oktober 2025 eröffnet, wobei die Flüge eine Auslastung von über 85% hatten. Elise Wilk (ADZ)

Schlagwörter: Flughafen, Kronstadt

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