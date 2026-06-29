29. Juni 2026
Wizz Air streicht Flüge Kronstadt – Nürnberg
Kronstadt – Die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air streicht ab dem 15. September 2026 eine der wichtigsten Verbindungen vom internationalen Flughafen Kronstadt-Weidenbach.
Die Billigfluggesellschaft gab bekannt, dass die in Temeswar (Timișoara) stationierte Maschine, die auch die Strecke Kronstadt – Nürnberg bedient, aus betrieblichen Gründen in ein anderes Land umgesiedelt wird. Diese Entscheidung hat erhebliche Auswirkungen auf die Flüge nach Nürnberg. Die beliebte Strecke wurde am 13. Oktober 2025 eröffnet, wobei die Flüge eine Auslastung von über 85% hatten.
Schlagwörter: Flughafen, Kronstadt
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