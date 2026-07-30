30. Juli 2026
Bartholomäus-Fest in Kronstadt
Kronstadt – Am Wochenende vom 21. bis 23. August veranstaltet die Bartholomäer Kirche, Langgasse 251, das Bartholomäus-Fest.
Zum Auftakt findet am Freitag, dem 21. August, um 18.00 Uhr ein Konzert statt, am Samstag gibt es ab 10.00 Uhr ein buntes Programm für Kinder und Jugendliche, am Sonntag wird um 10.00 Uhr ein Festgottesdienst mit anschließendem Festakt gefeiert; zum gemütlichen Ausklang wird gemeinsam gesungen. Nähere Infos: www.bartholomae.ro/bartholomaeusfest2026/
Download:
Faltblatt des Batholomäusfestes zum Herunterladen (PDF-Datei)
Mittagsmusik in der Bartholomäer KircheIm Juli und August lädt die Bartholomäer Kirche in der Langgasse 251 jeden Freitag um 12.00 Uhr zu Musik und einem kurzen geistlichen Wort ein. Geboten werden maximal 30 Minuten im Kühlen zum Verschnaufen und Innehalten mit einem Musiker (meist Organist Paul Cristian) und einer weiteren Person (meist Pfarrer G. Maximilian Braisch), die anschließend durch und um die Kirche führt, Historisches und Aktuelles erzählt und Fragen beantwortet. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.
Download:
Faltblatt des Batholomäusfestes zum Herunterladen (PDF-Datei)
Schlagwörter: Kronstadt, Bartholomäusfest
2 Bewertungen:
Noch keine Kommmentare zum Artikel.
Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.