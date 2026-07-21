21. Juli 2026
Schönau wirbt für Sachsentreffen
Das Siebenbürgenforum veranstaltet das 36. Sachsentreffen am 19.-20. September unter dem Motto „Jugend bewegt Siebenbürgen“ in Schönau. Der Ort präsentiert sich als Gastgeber in einem vierminütigen YouTube-Film unter http://youtu.be/A4bvD7HGfAo.
Link zum Video YouTube-Video „Sei dabei: Sachsentreffen 2026 in Schönau“ In der Videobeschreibung auf YouTube heißt es:
„Vom 19. bis 20. September 2026 wird Schönau Gastgeber des Sachsentreffens unter dem Motto „Jugend bewegt Siebenbürgen“. Organisatoren: Demokratisches Forum der Deutschen in Siebenbürgen, in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien. Besucherinnen und Besucher erwartet ein lebendiges Fest der Begegnung, der Tradition und der Gemeinschaft: mit Festgottesdienst, Kulturprogramm, Ausstellungen, Musik, Workshops, Kinderprogramm, Weinverkostungen und der Präsentation des einzigartigen Schönauer Rinnenfests. Schönau lädt ein, Siebenbürgen gemeinsam zu erleben – verbunden über Generationen und Grenzen hinweg.“
„Vom 19. bis 20. September 2026 wird Schönau Gastgeber des Sachsentreffens unter dem Motto „Jugend bewegt Siebenbürgen“. Organisatoren: Demokratisches Forum der Deutschen in Siebenbürgen, in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien. Besucherinnen und Besucher erwartet ein lebendiges Fest der Begegnung, der Tradition und der Gemeinschaft: mit Festgottesdienst, Kulturprogramm, Ausstellungen, Musik, Workshops, Kinderprogramm, Weinverkostungen und der Präsentation des einzigartigen Schönauer Rinnenfests. Schönau lädt ein, Siebenbürgen gemeinsam zu erleben – verbunden über Generationen und Grenzen hinweg.“
Schlagwörter: Schönau, Sachsentreffen, YouTube
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