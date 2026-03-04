Rattenfänger von Hameln ist jetzt online!

YouTube-Video mit der Uraufführung des Tanz- und Fahnentheaters „Der Rattenfänger von Hameln nach Hermannstadt“ (Bildschirmfoto)

Die Uraufführung des Tanz- und Fahnentheaters „Der Rattenfänger von Hameln nach Hermannstadt“ am Sonntag, dem 4. August 2024, im Gong Theater in Hermannstadt stand unter der Regie von Ioan Cristian Toma, gebürtiger Siebenbürger, der in Bayern lebt. Organisiert von Doris Hutter, der Kulturreferentin des Landesverbands Bayern, wurde das Theaterstück mit dem Regisseur in einem Wochenendseminar mit Tänzer/innen der Tanzgruppen Nürnberg, Gunzenhausen und Ingolstadt erarbeitet. Zudem wurden Jugendliche der Augsburger Tanz­gruppen eingebunden. In den Hauptrollen: Verena Hermann (Tanzgruppe Nürnberg) als Ratte, sehr präsent die historische Plage in Hameln darstellend, und Markus Theiss (Herzogenaurach) als charmanter Rattenfänger.Regisseur Ioan C. Toma hat der Sage vom Rattenfänger aus Hameln aus dem Jahr 1284 eine berührend einfühlsame Prägung im Zusammenspiel von Not, Lügen, Aufbruch, Ankommen mit Leichtigkeit und gelungener Integration gegeben. Der Rattenfänger, der sich für den von der Stadt versagten Lohn rächt und alle Kinder und Jugendlichen aus der Stadt führt, zeigt mit den Tanzenden ein gelungenes authentisches Zusammenspiel, das seinen Höhepunkt in Hermannstadt erreicht, wo u.a. die sächsische „Recklich Meed“ (in einer Aufnahme der Leschkircher Liedertafel), die Integration der Hamelner Kinder und Jugendlichen in Siebenbürgen begleitet.Dank gebührt dem Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen für die Förderung aus Mitteln des bayerischen Sozialministeriums und allen kreativ Beteiligten an dem schönen Gemeinschaftserlebnis auf der Bühne des Gong Theaters!

Doris Hutter