2 • Katzken schrieb am 13.09.2022, 16:44 Uhr:

So wird das Geld von der EU verpulvert...nicht nur an der Repser Burg...leider werden in Rumänien Straßen betoniert, ohne Straßengraben, einfach eingeschmiert...nach 2-3 Jahren ist wieder alles kaputt..Hauptsache das Geld von der EU wurde verbraucht!