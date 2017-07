Kommentare zum Artikel

1 • Administrator schrieb am 10.07.2017, 01:10 Uhr:

Was gibt es beim Sachsentreffen in Hermannstadt zu sehen und zu hören? Was kann man da erleben? Wann beginnen Veranstaltungen? Wann sind die Ausstellungen geöffnet? Wo finde ich die Veranstaltungsorte, Sehenswürdigkeiten, Treffpunkte? Wo finde ich Parkplätze und Toiletten? Wie weit ist es bis zum gewünschten Standort? Wie lange brauche ich ungefähr zu Fuß dahin?



Die WebApp von Siebenbuerger.de hilft Dir, interessante Attraktionen zu finden und zeigt Dir die Locations, Konzerte und Partys auf dem Stadtplan an. Kostenlos und ohne Installation - einfach die Seite Siebenbuerger.de/sachsentreffen mit Deinem Smartphone-Browser öffnen.

Beitrag am 10.07.2017, 11:22 Uhr von Moderation geändert.