Kommentare zum Artikel

1 • kokel schrieb am 27.05.2018, 06:31 Uhr:

Als ehemaliger Sportler und Sportanhänger habe ich Ch. Ţopescu schon immer bewundert. Er hatte die besondere Gabe dem Hörer oder Zuschauer das kommentierte Ereignis so nahe zu bringen, dass der Eindruck entstand, selber dabei zu sein. So etwas habe ich vor- und nachher nie mehr angetroffen.



In Erinnerung bleibt auch sein Ausrutscher, wo er während einer Übertragung in seinem unnachahmigen Enthusiasmus einen Ausrutscher hatte und nebenbei den Westen lobte, wonach er lange Zeit vom Bildschirm verschwand.



Für seine Meriten verdient Ch. Ţopescu allerhöchsten Respekt. Mir wird er ein Leben lang in sehr guter Erinnerung bleiben. Er ruhe in Frieden.

Beitrag am 27.05.2018, 06:32 Uhr von kokel geändert.