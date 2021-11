"...starke Kräfte in der Gesellschaft, die vor negativen Folgen der Impfung warnen oder sie gar verteufeln."



Es ist unfassbar, wie viele dumme und unwissende Menschen - und zwar nicht nur in Rumänien, sondern länderübergreifend - es gibt. Bei manch einem Zeitgenossen reicht das spärliche Wissen und die mangelnde Bildung gerade einmal dazu aus, sich darüber bewusst zu sein, dass die Corona-Schutzimpfung auf genetischen Komponenten basiert. Diese Menschen wissen noch nicht einmal ansatzweise, welches beispielsweise der Unterschied zwischen RNA und DNA ist. Obwohl sie nicht den Hauch eines Schimmers von Genetik haben, schrillen bei ihnen bei den Begriff "Gentechnik" gleich alle Alarmglocken und sie fühlen sich dazu bemächtigt, unentwegt irgendwelchen unsäglichen Schwachsinn abzusondern wie beispielsweise die Impfung sei "genmanipuliert" oder "es handele sich nicht um eine Schutzimpfung, sondern um eine Gentherapie."



Vielleicht sollten sich in der (rumänischen) Gesellschaft starke Gegenkräfte formieren, die einem solchen Schwachsinn entgegentreten, die Leute aufklären und ihnen die Angst nehmen und sie vor allem warnen vor den gravierenden und fatalen Folgen der Impfablehnung beziehungsweise Impfverweigerung. Wobei - das mit dem Warnen hat sich eigentlich erübrigt: Die katastrophalen Folgen der Impfablehnung sind ja - wie im obigen Artikel anschaulich geschildert - in Rumänien mittlerweile allerorts offensichtlich.





"Seit 2012 gab es 17 verschiedene Premiers..."



Es ist offenkundig, dass in der rumänischen Politik die Kontinuität und die Stabilität fehlen. Die Fluktuation ist jedoch nicht ganz so hoch wie in obigem Artikel dargestellt.

Wie viele Regierungschefs innerhalb eines bestimmten Zeitraums im Amt waren, ist gewissermaßen auch von der Zählweise abhängig. Selbst wenn man Kurzzeit-Premiers wie Cătălin Predoiu berücksichtigt, der übergangsweise nur vier Tage im Amt war, kommt man nicht auf siebzehn Premiers seit 2012.

Und Emil Boc beispielsweise kann man auch nicht ernsthaft hinzuzählen. Er war zwar seit Dezember 2008 im Amt, im Jahr 2012 jedoch nur noch bis zum 6. Februar, also etwas mehr als einen Monat.

Selbst wenn man auch alle "Blitz-Premiers" einbezieht, kommt man nicht auf siebzehn, sondern auf fünfzehn verschiedene Regierungschefs seit 2012.

Es stellt sich nun noch die Frage, wie man in obigem Artikel auf die Zahl siebzehn kommt. Ich habe da eine Vermutung: Da hat möglicherweise jemand abgeschrieben aus meinem Kommentar zu dem Bericht "Rumänische Regierung gestürzt".

Diese oder dieser Jemand war beim Abschreiben jedoch ungenau: Mit der Zahl siebzehn habe ich in meinem Kommentar die Anzahl der Ministerpräsidenten NICHT seit 2012, sondern seit 1990 genannt - und zwar NUR die regulären Regierungschefs (jene, die nur kurzzeitig interimsweise im Amt waren, sind in dieser Zählung nicht inbegriffen).