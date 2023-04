Die verbliebenen Kirchengemeinden der alten Heimat halten, in schwierigen Zeiten, die Stellung, stellvertretend für uns. Ich möchte darum gezielt jene Landsleute ansprechen, die in den unverhofften und späten Genuss der Russland-Entschädigung gelangt sind. Viele wurden dabei unmittelbar von der Evangelischen Kirche RO bei der Beschaffung der notwendigen Deportationsnachweise unterstützt. Es wäre schön, wenn Ihr, durch Zweitmitgliedschaft in den Kirchengemeinden der alten Heimat, diese nun finanziell und moralisch unterstützen würdet. Es ist einfacher als das, was Ihr bei der Antragstellung für die Entschädigung leisten musstet. Und es hält geistig jung. Wünsche allen frohe Ostern! Peter Otto Wolff