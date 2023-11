1 • Katzken schrieb am 28.11.2023, 17:30 Uhr:

"Ich sehe keine Hürden!" diese Aussage stimmt definitiv nicht! Ich habe gute Freunde, ich kenne EHRLICHE RÜCKKEHRER nach Siebenbürgen, es ist alles anders als rosig! Es wäre wünschenswert, dass die Berichte welche in der Siebenbürgischen Zeitung veröffentlicht werden, zuerst sorgfältig geprüft werden-VOR DER VERÖFFENTLICHUNG! Nicht etwas aus der ALLGEMEINEN DEUTSCHEN ZEITUNG IN RUMÄNIEN übernehmen.Die Berichterstattung in Rumänien ist noch sehr gewöhnungsbedürftig.Ich finde es unverantwortlich, dass Rückkehrer mit unlauteren Mitteln werben, besonders bei den jetzt 30-40 jährigen jungen Menschen, die schon in Deutschland geboren sind.Deren Eltern und Großeltern verherrlichen oft in Erinnerungen die Zeit in Rumänien und verunsichern junge Menschen mit siebenbürgischen Wurzeln nach Siebenbürgen zu ziehen oder zurück zu kehren und schnell- ohne viel Arbeit- REICH zu werden und den" dicken Max" herauszuhängen.Es ist eine Schande,dass oft die eigenen Landsleute ihre Bekannten und/ oder Verwandte aufs Glatteis ziehen

....und dann im "Regen stehen lassen"Wacht auf Ihr Lieben Siebenbürger Sachsen, schaltet euren Verstand ein!