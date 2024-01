1 • Ursula Hummes schrieb am 29.01.2024, 18:46 Uhr (um 18:47 Uhr geändert):

Der Rede von Landeskirchenkuratorin Dr. Carmen Schuster beim Neujahrsempfang im Bischofspalais stimme ich inhaltlich größtenteils zu, wenn da nicht von "persönlicher Komfortzone verlassen" die Rede wäre. Wer soll diese verlassen? Die Gäste des Neujahrsempfanges? Wer sonst noch? Finde ich unangemessen, im Hinblick auf die hunderte, tausende (?)Sächsinnen und Sachsen, die schon teilweise jahrzehntelanges Engagement für Siebenbürgen, ihren Heimatort, ihre Kirche ausüben. Alle diese haben sich nie in einer Komfortzone befunden, haben Zeit und Geld in ihr Engagement gesteckt

und mit Empathie gearbeitet. Natürlich verharren auch nicht wenige Landsleute in ihrer Komfortzone, aber, so gerne ich es Ihnen wünsche, dass Sie diese dort herausholen, wahrscheinlich vergebliche Liebesmüh'! Wäre es von Ihnen nicht besser gewesen, zu danken und zu sagen, dass viel unternommen wurde in den letzten Jahren, EKR, Stiftung Kirchenburgen, Arbeiten der HOGs in ihren Heimatorten, usw., dass man weiter aktiv sein muss, anstrengungsbereit wie bisher, weiter evaluieren, ergebnisorientiert handeln.....Wenn Sie allen Akteuren für ihre bisher geleisteten Arbeiten in ihrer Heimat Siebenbürgen dann sagen, "weiter so, wir wollen doch nicht in unsere persönliche Komfortzone gleiten", hätte das einen ganz anderen, positiven Geschmack.