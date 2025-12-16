Kommentare zum Artikel

16. Dezember 2025

Rumänien und Siebenbürgen

Lebkuchenbacken in Michelsberg

Seit über 30 Jahren werden im Haus des Kurators Misch Henning in Michelsberg zur Adventszeit Lebkuchen gebacken – um sie im Gottesdienst an Heiligabend in den beiden Kirchen von Michelsberg und Heltau zu verteilen. Aus fast 40 Kilogramm Teig werden unterschiedlichste Motive – vom Stern bis zum Rentier - ausgebacken und in den Backofen geschoben. mehr...

  • Johann0,3

    1Johann0,3 schrieb am 16.12.2025, 08:03 Uhr:
    Ich als ehemaliger Heltauer kann nur dazu gratulieren.
    Grüße aus Schönaich, in Badenwürttemberg.

