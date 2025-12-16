Ich als ehemaliger Heltauer kann nur dazu gratulieren.
Grüße aus Schönaich, in Badenwürttemberg.
Lebkuchenbacken in Michelsberg
Seit über 30 Jahren werden im Haus des Kurators Misch Henning in Michelsberg zur Adventszeit Lebkuchen gebacken – um sie im Gottesdienst an Heiligabend in den beiden Kirchen von Michelsberg und Heltau zu verteilen. Aus fast 40 Kilogramm Teig werden unterschiedlichste Motive – vom Stern bis zum Rentier - ausgebacken und in den Backofen geschoben. mehr...
1 • Johann0,3 schrieb am 16.12.2025, 08:03 Uhr:
