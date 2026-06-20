



20. Juni 2026

Möglicher Aufbruch und Zukunftsformat der Siebenbürger Sachsen

Echte Aufbruchstimmung entsteht selten durch Appelle allein. In Gemeinschaften wie dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland oder den weltweiten Netzwerken der Siebenbürger Sachsen braucht es ein Zukunftsformat, das drei Dinge verbindet: Identität bewahren, neue Generationen ernst nehmen, konkrete Zukunftsprojekte ermöglichen. Ein tragfähiger Ansatz wäre, die Gemeinschaft nicht primär als „Erinnerungsgemeinschaft“, sondern als „Gestaltungsgemeinschaft“ zu organisieren.

Ein mögliches Zukunftsformat: „Sachsen 2040“ Statt nur Treffen, Heimattage und Traditionspflege zu organisieren, könnte man ein dauerhaftes Zukunftsforum aufbauen. Elemente eines solchen Formats könnten sein:

1. Zukunftskongress (jährlich)

Ein modernes Treffen mit: Kultur, Innovation, Wirtschaft, Bildung, Digitalisierung, europäischer Zusammenarbeit, Diaspora-Netzwerken. Nicht nur Tracht und Geschichte, sondern: „Wie leben wir 2040?“ „Wie bleibt unsere Gemeinschaft relevant?“ „Welche Projekte bauen wir gemeinsam auf?“ Das Format müsste professionell moderiert und generationenübergreifend sein.

2. Siebenbürgisches Zukunftslabor

Eine Art Ideenwerkstatt: junge Unternehmer, Künstler, Historiker, IT-Leute, Lehrer, Kommunalpolitiker, Wissenschaftler arbeiten an echten Projekten: digitale Archive, KI-gestützte Sprachpflege, virtuelle Kirchenburgen, Stipendienprogramme, Schüleraustausch, Start-up-Netzwerke, Kulturreisen, Restaurierungsfonds.

3. Digitale Gemeinschaft statt nur Vereinsstruktur

Viele traditionelle Verbände funktionieren noch stark über Ortsgruppen, Sitzungen, Rundbriefe, jüngere Generationen leben aber digital und transnational. Deshalb: starke Community-Plattform, Podcasts, YouTube-Formate, digitale Geschichtenerzählung, Mentoring-Netzwerke, hybride Veranstaltungen. Die Gemeinschaft müsste dort sichtbar sein, wo junge Menschen heute leben: online.



Entscheidend ist, die emotionale Erzählung zu ändern. Viele Minderheitenorganisationen sprechen unbewusst aus einer Verlustperspektive: „Was verschwindet?“ „Was geht verloren?“ Aufbruch entsteht eher durch: „Was können wir neu schaffen?“ „Warum ist unsere Geschichte heute wertvoll?“ „Welche Fähigkeiten haben wir als Netzwerk?“ Die Geschichte der Siebenbürger Sachsen enthält starke Zukunftsthemen: europäische Mehrsprachigkeit, kulturelle Vermittlung, Selbstverwaltung, Bildungstradition, Handwerk, Resilienz, Minderheitenkompetenz. Das sind keine nostalgischen Themen, sondern hochaktuelle europäische Kompetenzen.



Oft scheitert Aufbruch daran, dass alles ehrenamtlich „nebenbei“ läuft. Darum wäre ein möglicher organisatorischer Hebel: ein kleines professionelles Zukunftsteam, junge Projektmanager, Fördermittelkompetenz, Kooperationen mit Universitäten, EU- Kulturprogramme, Partnerschaften mit Städten in Rumänien und Deutschland. Die Gemeinschaft braucht neben Ehrenamt auch professionelle Entwicklungsstrukturen.



Was junge Menschen meistens wirklich suchen, ist nicht nur Herkunftspflege, sondern: Zugehörigkeit, Netzwerke, internationale Kontakte, Sinn, kulturelle Identität ohne Enge, Chancen zur Mitgestaltung. Wenn man ihnen echte Verantwortung gibt – nicht nur symbolische Jugendgruppen – entsteht Dynamik.



Ein konkreter Start in zwölf Monaten könnte folgendermaßen aussehen:

Phase 1: Zuhören. 100 Gespräche mit Menschen zwischen 18 und 45: Was fehlt? Was begeistert? Warum bleiben Menschen fern?

Phase 2: Zukunftsmanifest. Kurzes Papier: Wofür stehen die Siebenbürger Sachsen im 21. Jahrhundert? Welche fünf Projekte verfolgen wir bis 2030?

Phase 3: Pilotprojekt. Ein sichtbares Projekt: digitale Projektform, Jugendakademie, europäisches Kulturfestival, Innovationsfonds, modernes Medienformat

Phase 4: Sichtbarkeit. Professionelles Storytelling: Filme, Interviews, Social Media, moderne Bildsprache, Erfolgsgeschichten



Ein starkes Zukunftsformat hätte am Ende weniger den Charakter eines „Traditionsvereins“ und mehr den eines lebendigen europäischen Netzwerkes mit Geschichte, Kultur und Zukunftskraft. Statt nur Treffen, Heimattage und Traditionspflege zu organisieren, könnte man ein dauerhaftes Zukunftsforum aufbauen. Elemente eines solchen Formats könnten sein:Ein modernes Treffen mit: Kultur, Innovation, Wirtschaft, Bildung, Digitalisierung, europäischer Zusammenarbeit, Diaspora-Netzwerken. Nicht nur Tracht und Geschichte, sondern: „Wie leben wir 2040?“ „Wie bleibt unsere Gemeinschaft relevant?“ „Welche Projekte bauen wir gemeinsam auf?“ Das Format müsste professionell moderiert und generationenübergreifend sein.Eine Art Ideenwerkstatt: junge Unternehmer, Künstler, Historiker, IT-Leute, Lehrer, Kommunalpolitiker, Wissenschaftler arbeiten an echten Projekten: digitale Archive, KI-gestützte Sprachpflege, virtuelle Kirchenburgen, Stipendienprogramme, Schüleraustausch, Start-up-Netzwerke, Kulturreisen, Restaurierungsfonds.Viele traditionelle Verbände funktionieren noch stark über Ortsgruppen, Sitzungen, Rundbriefe, jüngere Generationen leben aber digital und transnational. Deshalb: starke Community-Plattform, Podcasts, YouTube-Formate, digitale Geschichtenerzählung, Mentoring-Netzwerke, hybride Veranstaltungen. Die Gemeinschaft müsste dort sichtbar sein, wo junge Menschen heute leben: online.Entscheidend ist, die emotionale Erzählung zu ändern. Viele Minderheitenorganisationen sprechen unbewusst aus einer Verlustperspektive: „Was verschwindet?“ „Was geht verloren?“ Aufbruch entsteht eher durch: „Was können wir neu schaffen?“ „Warum ist unsere Geschichte heute wertvoll?“ „Welche Fähigkeiten haben wir als Netzwerk?“ Die Geschichte der Siebenbürger Sachsen enthält starke Zukunftsthemen: europäische Mehrsprachigkeit, kulturelle Vermittlung, Selbstverwaltung, Bildungstradition, Handwerk, Resilienz, Minderheitenkompetenz. Das sind keine nostalgischen Themen, sondern hochaktuelle europäische Kompetenzen.Oft scheitert Aufbruch daran, dass alles ehrenamtlich „nebenbei“ läuft. Darum wäre ein möglicher organisatorischer Hebel: ein kleines professionelles Zukunftsteam, junge Projektmanager, Fördermittelkompetenz, Kooperationen mit Universitäten, EU- Kulturprogramme, Partnerschaften mit Städten in Rumänien und Deutschland. Die Gemeinschaft braucht neben Ehrenamt auch professionelle Entwicklungsstrukturen.Was junge Menschen meistens wirklich suchen, ist nicht nur Herkunftspflege, sondern: Zugehörigkeit, Netzwerke, internationale Kontakte, Sinn, kulturelle Identität ohne Enge, Chancen zur Mitgestaltung. Wenn man ihnen echte Verantwortung gibt – nicht nur symbolische Jugendgruppen – entsteht Dynamik.Ein konkreter Start in zwölf Monaten könnte folgendermaßen aussehen:Phase 1: Zuhören. 100 Gespräche mit Menschen zwischen 18 und 45: Was fehlt? Was begeistert? Warum bleiben Menschen fern?Phase 2: Zukunftsmanifest. Kurzes Papier: Wofür stehen die Siebenbürger Sachsen im 21. Jahrhundert? Welche fünf Projekte verfolgen wir bis 2030?Phase 3: Pilotprojekt. Ein sichtbares Projekt: digitale Projektform, Jugendakademie, europäisches Kulturfestival, Innovationsfonds, modernes MedienformatPhase 4: Sichtbarkeit. Professionelles Storytelling: Filme, Interviews, Social Media, moderne Bildsprache, ErfolgsgeschichtenEin starkes Zukunftsformat hätte am Ende weniger den Charakter eines „Traditionsvereins“ und mehr den eines lebendigen europäischen Netzwerkes mit Geschichte, Kultur und Zukunftskraft. Alfred Theil, Vorsitzender der HOG Schäßburg e.V.

Schlagwörter: Zukunft, Gemeinschaft, Siebenbürger Sachsen

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