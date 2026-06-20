Das Bestreben und Verlangen, das „siebenbürgische Wesen“, (Leben, Sprache, Kulturgut, Tradition, Sitte, Geschichte) zu erhalten kommen in dem Artikel von Alfred Theil sehr deutlich zum Ausdruck. Seine Vorschläge und Ideen sind sehr vielseitig und zeugen von einem sehr intensiven Überlegen, Nachdenken und Befassen mit dieser Materie. Ähnliche Bestrebungen konnte man aber auch schon in ähnlicher Form und Vorschlägen hier lesen. Für uns als Leser der SbZ und hier im Forum, sind als Reaktion auf diesen Beitrag evtle. Stellungnahmen der Leitung der Landsmannschaft interessant und wichtig, wenn sie denn kommen. Als Nachfahre von Nordsiebenbürgern habe ich das Aufgehen der seit etwa 1946 in Deutschland eingebürgerten Siebenbürger Sachsen in der damals „Reichsdeutschen Bevölkerung“, jetzt BRD, mein ganzes Leben in fast 80 Jahren (Geb.Jahrgang 1947) miterlebt. Bedauerlicherweise ist von Nordsiebenbürgen, Ausnahme HOG Bistritz, nicht mehr viel übriggeblieben. Bei aller Euforie sollte man deshalb dieses Schicksal nicht außeracht lassen und mit möglichen Maßnahmen, wie der Bericht aufzeigt, ein ähnliches zu vermeiden. Wenn man sich den zeitlichen Ablauf der nordsiebenbürgischen „Assimilierung“ betrachtet, besteht ja noch etwas Hoffnung, und die stirbt ja bekanntlich zuletzt! Aber Goethe sinnierte auch in seinem Faust: Die Botschaft hör ich wohl …….

Lieber @Alfred Theil, wir wissen beide seit wann "die Jugend" in der HOG Schäßburg "im Aufbau" ist - vor allem im "man müsste, man solltem es wäre schön wenn"-Modus.

Grundsätzlich finde ich Deinen Artikel nicht verkehrt - was mich wundert, ist dass Du offensichtlich vor dem Verfassen des Artikels, weder hier noch in den einschlägigen siebenbürgischen Sozialen Medien und Gruppen recherchiert hast?

Hätte das stattgefunden, wäre dir hier auf www.siebenbuerger.de im Nutzerforum die Diskussion:

Baustelle: Zukunftsbild Siebenbürger Sachsen

unter dem link:

https://www.siebenbuerger.de/forum/allgemein/5129-baustelle-zukunftsbild-siebenbuerger/

aufgefallen. Die Diskussion wurde am 25.12.2024 eröffnet.

Seither ist viel passiert - vor allem ist, wegen mangelnder und unprofessioneller Administration hier, die Diskussionaus facebook in zwei Gruppen umgezogen.

Der großen Zukunftsgruppe, mit dem Namen:

"Große Zukunftsgruppe mit den Namen"

"ZUKUNFTSBILD-2050_Siebenbuerger-SACHSEN"

kannst Du als fb-Mitglied mit Klarnamen und Profilfoto unter dem Link:

https://www.facebook.com/groups/518658250891459

beitreten.

Wir freuen und über konstruktive, praktische, konkrete Diskussionen.

In der Gruppe findest Du außerdem einiges an professionellem Material von Zukunftberatern und Forschern.

Die am meisten verbreitete Führungsfehlleistung, wenn es um die Zukunftsplanung einer Organisation geht, ist die Kurzzeitfalle.

Aus meiner Sicht "parken" wir Siebenbürger Sachsen seit 1990 in der Kurzzeitfalle. Strategische Zukunftsplanung hat in unseren Reihen , so gut wie gar nicht stattgefunden.

Passt da analog: was der Sachs nicht kennt - macht er nicht?







