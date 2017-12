Wechsel in der Mitgliederverwaltung des Verbandes

Uta Schullerus ist seit dem 1. Dezember in Rente. 23 Jahre lang hat sie mit Herzblut als Sachbearbeiterin in der Mitgliederverwaltung des Verbandes der Siebenbürger Sachsen gewirkt. Es war viel mehr als Pflichterfüllung. Sie war fasziniert vom Gespräch, von der Kommunikation mit Landsleuten, sie war fleißig und zuverlässig – unsere Mitglieder haben sich bei ihr sehr gut aufgehoben gefühlt.

Uta Schullerus (rechts) und ihre Nachfolgerin Traute Bock. Foto: Siegbert Bruss

Die gebürtige Kronstädterin war nach dem Studium der Anglistik und Germanistik in Jassy als Lehrerin in Feldru bei Bis­tritz und in mehreren Burzenländer Gemeinden tätig, bevor sie 1990 aus Zeiden nach Deutschland ausreiste und zur Industriekauffrau umschulte. Wir wünschen ihr Gesundheit, viel Lebensfreude und Glück für die nächsten Jahre.Traute Bock ist die neue Verwaltungskraft der Geschäftsstelle, die sich vorwiegend der Mitgliederverwaltung unseres Verbandes widmen wird. Sie ist in Siebenbürgen geboren und hat die ersten 22 Lebensjahre dort (vorwiegend in Hermannstadt) verbracht. Nach der Ausreise in die Bundesrepublik machte sie eine Ausbildung zur Industriekauffrau und war als solche bei unterschiedlichen Firmen in München tätig. Ab 2013 leitete sie, ebenfalls in der bayerischen Landeshauptstadt, das Bürgerbüro des Bundestagsabgeordneten Dr. Bernd Fabritius. Im Auswahlverfahren für die vakant werdende Stelle erwies sie sich als Bewerberin mit der besten Ausbildung und beruflichen Erfahrung für die im Verband zu erledigenden Aufgaben. Traute Bock ist für unsere Mitglieder von Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr zu erreichen, Telefon: (0 89) 23 66 09-12, E-Mail: mitgliederverwaltung[ät]siebenbuerger.de.