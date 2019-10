Siebenbürger richten Tag der Heimat in Hamburg aus

Der festlich geschmückte Bachsaal der St. Michaeliskirche in Hamburg diente am 21. September als feierlicher Rahmen des Tages der Heimat des Landesverbandes des Bundes der Vertriebenen (BdV) in Hamburg. Die Ausrichter waren diesmal die Landesgruppe der Siebenbürger Sachsen Hamburg/Schleswig-Holstein, deren Organisationsteam ein reichhaltiges kulturelles Programm vorbereitet hatte.

Siebenbürger der Landesgruppe Hamburg/Schleswig-Holstein waren die Ausrichter des Tages der Heimat des BdV in Hamburg. Foto: Jürgen Seeger

Mit einem großen musikalischen Programm und tänzerischen Einlagen wurden die Gäste unterhalten von der Siebenbürger-Banater Blaskapelle Ingolstadt unter der Leitung von Hermann Mattes und der Tanzgruppe Ingolstadt (Leiterin Monika Tontsch), die auf Einladung der Ausrichter u. a. in Begleitung des Vorsitzenden der Landesgruppe Bayern, Werner Kloos, mit Gattin und Manfred Binder, Kreisgruppenvorsitzender von Ingolstadt, mit Gattin nach Hamburg gekommen waren. Im voll besetzten Saal waren viele Teilnehmer aus allen in Hamburg vertretenen Landsmannschaften wie Siebenbürger Sachsen, Donauschwaben, Schlesier, Oberschlesier, Pommern, Ost- und Westpreußen, Neumark und Ost-Brandenburger, Sudetendeutsche und Deutsche aus Russland sowie geladene Ehrengäste anwesend. Mit beliebten Märschen eröffnete die Blaskapelle die Feier, umrahmte den gesamten Tag der Heimat und begeisterte durchweg mit gekonnten musikalischen Beiträgen.Helga Seeger, Vorsitzende der Landesgruppe Hamburg/Schleswig-Holstein des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, eröffnete den Tag der Heimat und führte durch das abwechslungsreiche Programm. Festredner Christian Knauer, Vizepräsident des Bundes der Vertriebenen (BdV) und Vorsitzender des BdV-Landesverbandes Bayern, wurde bereits beim Gang zum Rednerpult mit kräftigem Applaus Sympathie bekundet. Die Begrüßungsrede hielt der Vorsitzende des Landesverbandes der vertriebenen Deutschen in Hamburg, Willibald C. Piesch. Mit Wortbeiträgen erinnerten die Redner an die alte Heimat der vielen anwesenden Mitglieder der Landsmannschaften.Die Trachtentanzgruppe aus Ingolstadt bereicherte das Programm mit tänzerischen Darbietungen aus der alten Heimat Siebenbürgen. Feierliche Gesangsbeiträge lieferte das Publikum, das zum Schluss begeistert Volkslieder unter Begleitung der Blaskapelle sang.In einem lockeren Programm zwischen Festrede, Grußworten, Musikeinlagen der Blaskapelle und Tanzvorführungen der Trachtengruppe verging die Zeit wie im Flug. Nach der Feier hatten die Mitglieder aller vertretenen Landsmannschaften Gelegenheit zum Plaudern bei reichhaltigem Kaffee- und Kuchenbüfett. Im Grunde geht es immer wieder um Begegnung. Wir Menschen brauchen immer wieder Möglichkeiten, uns in Gesprächen auszutauschen oder uns ganz einfach miteinander zu freuen. Die zahlreichen Teilnehmer rundeten den Tag der Heimat mit ihrer Freude über das Wiedersehen mit alten Freunden, Verwandten und Bekannten ab. Viel zu schnell ging die Geselligkeit zu Ende, und alle freuten sich, dabei gewesen zu sein. Dank und Lob an alle, die zum Gelingen beigetragen haben.

Helga Seeger