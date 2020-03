Volker Dürr: Dr. Carl Wolff-Altenheim in Hermannstadt gründet auf besonderem landsmannschaftlichen Engagement

Wie schön und auch noch zutreffender wäre es gewesen, wenn in dem am 13. Dezember 2019 in der Hermann­städter Zeitung und am 20. Januar 2020 in der Siebenbürgischen Zeitung erschienenen Bericht über die vor 25 Jahren erfolgte Eröffnung des Dr. Carl Wolff-Altenheims auch auf das besondere Engagement der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Deutschland bei der Gründung und Finanzierung dieser segensreichen Einrichtung hingewiesen worden wäre. Es war nämlich der damalige stellvertretende Bundesvorsitzende der Landsmannschaft in Deutschland, Dipl.-Ing. Volker Dürr, der im Januar 1990 Herrn Dr. Hermann Fabini privat zu sich in sein Wohnhaus nach Wiehl eingeladen hatte, um gemeinsam ein wichtiges Projekt zur Eröffnung neuer Lebens- und Bleibeperspektiven für unsere in Siebenbürgen lebenden Landsleute zu realisieren. Unter dieser Perspektive haben wir die hundertprozentige Finanzierungszusage der Bundesregierung erreicht und so konnte in den Folgejahren, mit Unterstützung des beauftragten Diakonischen Werkes in Stuttgart und unter der Leitung des Architekturbüros von Herrn Dr. Hermann Fabini, diese wichtige Einrichtung, die bis heute von der deutschen Bundesregierung alljährlich finanziell gefördert wird, geschaffen und dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien übergeben werden. Die Heimleitung oblag zunächst Frau Gerlinde Gabler-Braun und wurde ab 1998 von Frau Ortrun Rhein übernommen. Bis heute und auch weiterhin stellt sie sich mit vollem Engagement der Betreuung und Pflege der Bewohner dieser segensreichen Einrichtung zur Verfügung und hat damit das Alten- und Pflegeheim Dr. Carl Wolff in Hermannstadt in die Mitte des sozial engagierten gesellschaftlichen Handelns in Siebenbürgen geführt.

Volker Dürr, Bundesvorsitzender a.D., Wiehl