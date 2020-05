Programm des Digitalen Heimattages der Siebenbürger Sachsen 2020

Das Abzeichen des digitalen Heimattags der Siebenbürger Sachsen, der vom 29.-31. Mai 2020 unter dem Motto "Zuhause und doch verbunden" stattfinden wird.

Freitag, 29. Mai 2020

Samstag, 30. Mai 2020

Sonntag, 31. Mai 2020

20.00 – 22.00 Uhr(Livestream). Jürgen aus Siebenbürgen, Daniel Salmen und Hans-Jürgen Gaber brennen darauf, euch tüchtig online einzuheizen.14.00 Uhr. Eröffnungsrede: Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.14.05 Uhr(aktuelle Aufzeichnung)14.20 Uhr. Musikalische Umrahmung:Armin Laschet, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-WestfalenDr. Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale MinderheitenSylvia Stierstorfer, MdL, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und VertriebeneHeiko Hendriks, Beauftragter der Landesregierung Nordrhein-Westfalen für die Belange von deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedlern und SpätaussiedlernMartin Bottesch, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Siebenbürgen Konsulent Manfred Schuller, Bundesobmann des Bundesverbands der Siebenbürger Sachsen in ÖsterreichIlse Welther, Vorsitzende des Verbands der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften e.V.Reinhold Sauer, Vorsitzender der Carl Wolff GesellschaftDr. Berthold Köber, Vorsitzender der Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD e.V. (früher: Hilfskomitee)15.00 Uhr. Aufnahmen von siebenbürgisch-sächsischen Mundartautorentreffen.15.45 Uhr. Moderatorin Ines Wenzel nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch die Trachtenlandschaften der Siebenbürger Sachsen, beginnend mit dem südöstlichsten Zipfel im Burzenland über die Repser Gegend, das Harbachtal, die Hermannstädter Gegend, den Unterwald und das Weinland bis hin nach Nordsiebenbürgen. Die Videoaufnahmen des Heimattages 2009 wurden von Günther Melzer digital überarbeitet und werden nun erstmals in HD, mit gutem Ton und in prächtigen Farben, gezeigt.16.30 Uhr(Live). Podcast der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) zwischen hier und jetzt, Geschichten von früher und Zukunftsmusik, Båfliesch uch Zweiwel, Tiefsinn und Trash.16.50 Uhr. Bei der Veranstaltung „Unser Nachwuchs präsentiert sich“ zeigen Kinder ihr Können gewöhnlich auf der Bühne des Schrannensaals in Dinkelsbühl. Dieses Jahr wurde die Veranstaltung kurzerhand ins Internet verlegt.17.45 Uhr18.00 Uhr18.30 Uhr(Teil 1). Bettina und Anita Mai führen Interviews mit den Gestaltern hinter den Kulissen des Digitalen Heimattages.19.00 – ca. 21.00 Uhr(Livestream). Große Vorfreude herrscht bei den Bandmitglieder von Rocky 5: Karl-Gerhard Pitters (Bass, Vocals), Erhard Hügel (Gitarre, Vocals), Marco (Keyboard, Akkorden, Vocals), Thomas Gooss (Gitarre, Vocals) und Crispin Pitters (Drums).10.00 Uhr. Es spricht Reinhart Guib, Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien.10.05 Uhr. Aufzeichnung des Festumzugs des Heimattages der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl 201911.05 Uhr11.30 Uhr: Platzkonzert mit Witz und Charme.12:15 Uhr. Aufzeichnung der Ausstellung der Kreisgruppe Schwäbisch Gmünd, eine besondere Attraktion des Heimattages 2008 in Dinkelsbühl. Jedes ausgestellte Stück ist ein kleiner Volkskunstschatz unserer Vorfahren.12.40 Uhr13.00 Uhr13.20 Uhr. Irmgard Sedler, Vorsitzende des Siebenbürgischen Museums e.V., hat Interviews mit Deportierten geführt, zahlreiche Fotos, Archivalien und Objekte gesammelt, die nun in zwei Ausstellungen gezeigt werden: in einer kulturhistorischen im September 2020 in Gundelsheim und einer Kunstausstellung zu Pfingsten 2021 in Dinkelsbühl.14.00 Uhr15.30 Uhr(Teil 2). Bettina und Anita Mai führen Interviews mit den Gestaltern hinter den Kulissen des Digitalen Heimattages.16.00 Uhr. Die jungen Musiker, die seit 2018 das beliebte „Singen vor der Schranne“ am Heimattag gestalten, haben ihren Bandnamen kurzerhand in SVDB („Singen vor dem Bildschirm“) umbenannt. Corona-bedingt (ein Zusammenspielen ist nicht erlaubt) haben sie jeder einzeln für sich die Tonspur aufgenommen und am PC zusammengeführt. Die Bandmitglieder sind Andrea Schwab (Gesang), Melanie Pauli (Trompete), Jürgen Filff (Gesang, Saxophon), Oliver Lederer (Bass), Michael Altmann (Trompete, Gesang, Tontechnik), Christoph Schuller (Gesang, Klavier), Fabian Kloos (Gitarre), Patrick Krempels (Schlagzeug) und Andreas Roth (Akkordeon).16.30 Uhrder HOG Braller und Kreisgruppe Bietigheim-Bissingen16.36 Uhr16.45 Uhr(von Anita und Betty)18.00 Uhr. Die stimmungsvollen Video- und Tonaufnahmen erlauben uns den Blick von oben und aus bisher nie gesehenen Drohnen-Perspektiven auf unsere Heimatorte, Kirchenburgen und Landschaften in Siebenbürgen.18.25 -18.30 Uhr. Bewegte und bewegende Bilder aus dem Nachlass der Familie Krasser, digitalisiert von Eduard Schneider aus Mühlbach.18.55 Uhr19.00 - ca. 21.00 Uhr. Die beliebte Musikband besteht aus den vier Musikern Robin, Jan, Erhard und Fred. Die „Alten“, Erhard und Fred, kennen sich seit Kindertagen und die beiden Jugendlichen, Robin und Jan, haben die Papas seit Kindesbeinen beim Musizieren begleitet. Eine Verbindung, die weit über das Musizieren hinausgeht.