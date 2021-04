20. April 2021

Treffen der Patenlandsmannschaften

Eine informelle Begegnung zwischen dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland und der Landsmannschaft der Oberschlesier fand am 18. März im Haus Oberschlesien in Ratingen-Hösel statt. An dem Gespräch beteiligten sich seitens der Siebenbürger Sachsen der Bundesvorsitzende Rainer Lehni und die Kulturreferentin der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen Heike Mai-Lehni sowie von oberschlesischer Seite der Bundesvorsitzende Klaus Plaszczek, der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Oberschlesien Sebastian Wladarz und Bundeskulturreferent Christoph Martin Labaj.

Patenlandsmannschaften in Nordrhein-Westfalen im Gespräch, von links: Klaus Plaszczek (Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Oberschlesier), Sebastian Wladarz (Vorstandsvorsitzender Stiftung Oberschlesien) und Rainer Lehni (Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen). Foto: Christoph Martin Labay Beide Landsmannschaften vereint, dass das Land Nordrhein-Westfalen Patenland für beide Gruppierungen ist: für die Siebenbürger Sachsen seit 1957 und für die Oberschlesier seit 1964. Ein großer Teil des Gesprächs betraf somit auch die jeweiligen Beziehungen zum Patenland, die seit dem Amtsantritt der Regierung Laschet sich stetig verbessert haben. Aktuell setzen sich beide Landsmannschaften bei der Landesregierung dafür ein, dass den Verbänden der Aussiedler und Vertriebenen ein Sitz im Rundfunkrat des WDR zugebilligt wird. Einen Aspekt des Gesprächs bildete auch die Erfahrung unseres Verbandes mit digitalen Formaten seit Beginn der Corona-Pandemie. Hier wurde den Oberschlesiern Unterstützung angeboten.



Die Landsmannschaft der Oberschlesier besteht aus zwei großen Gruppen, den klassischen Heimatvertriebenen und den später zugezogenen Aussiedlern. Neben dem Haus Oberschlesien in Ratingens Ortsteil Hösel befindet sich das Oberschlesische Landesmuseum, praktisch ein Pendant zum Siebenbürgischen Museum auf Schloss Horneck. In diesem Jahr erinnert die Landsmannschaft der Oberschlesier an die Volksabstimmung vor 100 Jahren, in deren Folge diese Region zwischen Deutschland und Polen geteilt wurde.



Schlagwörter: Nordrhein-Westfalen, Siebenbürger Sachsen, Oberschlesier, Landsmannschaft, Treffen

