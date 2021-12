Klausurtagung und Wahlen des Landesvorstands in Hessen

Traditionsgemäß fand am zweiten Wochenende im November die Klausurtagung des Vorstands des Landesverbands Hessen statt. Zwanzig Mitglieder erarbeiteten in Rüsselsheim minutiös die neun vorgesehenen Tagesordnungspunkte. Dem ausführlichen Arbeitsbericht der Landesvorsitzenden Ingwelde Juchum und ihrer Stellvertreter folgten die Berichte der Vorsitzenden der Kreisverbände und der Verantwortlichen der Referate. Die Kreisvorsitzenden stellten fest, dass die Organisation von Aktivitäten durch die wechselnden Pandemie-Regelungen erschwert war. Große Feste wie das Kronenfest in Mittelhessen wurden abgesagt. Die Wahlen im Kreisverband Darmstadt mussten coronabedingt dreimal verschoben werden, bis sie im September stattfinden konnten.

Nach den Vorstandswahlen in Hessen, jeweils von links nach rechts, vordere Reihe: Rainer Lehni (Bundesvorsitzender), Silke Töpfer, Karin Scheiner, Ortrun Maurer, Ingwelde Juchum (Landesvorsitzende), Heinke Reitz, Marlene Linz, Metta Brusch; hintere Reihe: Hans Schuller, Walter Gierlich, Ramona Linz, Andreas Kuhm, Christiane Loose, Jonas Alischer, Mark Schuster, Klaus Herzog, Wilhelm Beer und Reinhold Sauer.

Den zentralen Themen Haushaltsplan, Jugendarbeit und Mitgliederwerbung wurde viel Zeit gewidmet. Die Anregungen für eine erfolgreiche Jugendarbeit unter der Leitung von Marlene Linz und Mark Schuster führten zu einem konstruktiven Ideenaustausch. Nach einer genauen Überprüfung der einzelnen Posten wurde der Haushaltsplan für das Jahr 2022 mit einer Enthaltung angenommen.Heiß diskutiert wurde am Sonntagvormittag das Thema Mitgliederwerbung. Man brachte sich mit Erkenntnissen ein, welche bei den Seminaren des Bundesverbands zur Mitgliederwerbung erarbeitet wurden. Einstimmig wurde beschlossen, den Landsleuten ein beitragsfreies Jahr anzubieten, wenn sie dem Landesverband Hessen beitreten. Diese Info wird in den digitalen Medien veröffentlicht und an die Mitglieder im persönlichen Neujahrsbrief weitergeleitet. Die Idee, ein Haus der Begegnung für die Landsleute in Hessen zu akquirieren, wurde ausgeweitet; für und wider sorgfältig abgewogen. Zu Verschiedenes gab es wenige Wortmeldungen, was ein positives Zeichen für die ausführliche Ausarbeitung der Tagungsordnungspunkte ist.Um 14.30 Uhr, nach einer kurzen Mittagspause, eröffneten die „Siebenbürger Musikanten Rüsselsheim“ mit dem Siebenbürgenlied die Wahlversammlung, Ingwelde Juchum hieß alle Anwesenden willkommen. Sie drückte ihre Freude über die Anwesenheit der Hessischen Landesbeauftragten für Spätaussiedler und Vertriebene, Margarete Ziegler-Raschdorf, und des Bundesvorsitzenden Rainer Lehni aus. Die Regierungsbeauftragte hob die vielfältigen Aktivitäten der Siebenbürger Sachsen in Hessen hervor. Ihr Verband trage zum Gestalten der Gesellschaft und ihrem Wandel bei. Sie dankte dem Vorstand für seinen Einsatz zur Stärkung des siebenbürgischen Verbands. Das sei eine wichtige Aufgabe aller Landsmannschaften, damit sie sich durch eine starke Position unter den vielfältigen Vereinen und Verbänden behaupten können. Ingwelde Juchum bedankte sich bei Margarete Ziegler-Raschdorf mit einem Blumenstrauß und der Liedersammlung „E Liedchen hälft ängden“ für die ermutigenden Worte und für ihre Treue zu den Siebenbürger Sachsen. Rainer Lehni bekräftigte diese Worte mit der Aussage, dass unser Verband nur bestehen kann, solange sich engagierte Menschen für seine Ziele und seine Erstarkung einsetzen.Ingwelde Juchum trug den Tätigkeitsbericht des Landesvorstands vor und dankte für die geleistete Arbeit, indem sie die Mitglieder persönlich mit ihrem Namen ansprach. Wilhelm Beer überreichte der Landesvorsitzenden einen Blumenstrauß als Anerkennung für ihren unermüdlichen Einsatz. Heinke Reitz legte den Kassenbericht rückwirkend von 2018 bis Oktober 2021 vor. Bewegende Augenblicke erlebten die Anwesenden bei der Verleihung von Ehrenurkunden und Ehrennadeln durch Ingwelde Juchum, unterstützt vom Bundesvorsitzenden Rainer Lehni. Zwei Vorstandsmitglieder des Landesverbands Hessen (Dietlinde Schuster, Hans Schuster) erhielten eine Ehrenurkunde, sechs das Silberne Ehrenwappen (Metta Brusch, Silke Töpfer, Helmut Schaaser, Brigitte Ramser, Karin Scheiner, Karin Melchior) und zwei Kreisgruppenvorsitzende (Michael Theuerkauf, Martin Ramser) wurden mit dem Goldenen Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen ausgezeichnet. Danach konnte zu den Wahlen geschritten werden. Die „Siebenbürger Musikanten Rüsselsheim“ überbrückten die Auszählpausen während der Wahlen mit flotter Musik.Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands wurde ein Wahlausschuss gebildet, bestehend aus Rainer Lehni als Wahlleiter, Brigitte Ramser als Schriftführerin und den Beisitzern Annita Krafft-Daniel, Jennifer Jakobi und Artur Linz. Die Wahlberechtigten stimmten für offene Wahlen, worauf der Findungsausschuss Vorschläge machte. Ingwelde Juchum wurde als Vorsitzende einstimmig wiedergewählt. Für das Amt als Stellvertreter wurden Stimmzettel verteilt, da es mehrere Vorschläge gab. Im ersten Wahlvorgang erhielten Reinhold Sauer und Wilhelm Beer die meisten Stimmen. Spannend gestaltete sich die Wahl eines/einer dritten Stellvertreters/in. Erst nach dem dritten geheimen Wahlvorgang konnte Ramona Linz bestätigt werden. In offener Wahl wurde Klaus Herzog mit einer Enthaltung zum Schriftführer und Heinke Reitz einstimmig zur Kassiererin gewählt. Weil etliche Vorschläge für die Wahl der Beisitzer gemacht wurden, fand sie geheim in mehreren Durchgängen statt. Christiane Loose, Metta Brusch, Walter Gierlich und Jonas Alischer gewannen die Wahl. In offener Wahl wurden die Rechnungsprüferinnen Silke Töpfer und Rosina Gierlich sowie der Ersatzprüfer Wilhelm Maurer gewählt.Im Block wurden die Referenten gewählt: Hans Schuller (Internet), Ortrun Maurer (Kultur), Karin Scheiner (Frauen), Marlene Linz mit Mark Schuster (Jugendarbeit) und Stefan Kuhm (Rechtsreferat). Rainer Lehni gratulierte den Mitgliedern des neu gewählten Vorstands. Mit einem Foto des neuen Landesvorstands, begleitet von den Klängen der Blasmusik, wurde die festliche Veranstaltung beendet.

Karin Scheiner