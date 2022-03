Trauerfeier Hans Bergel im Sudetendeutschen Haus

Wie die Familie des am 26. Februar verstorbenen Schriftstellers und Publizisten Hans Bergel mitteilt, wird die Trauer- und Gedenkfeier am 19. März 2022 um 16.00 Uhr im Sudetendeutschen Haus, Hochstr. 8, 81669 München, stattfinden.

Hans Bergel, 2015. Foto: Hans-Werner Schuster

Der Rahmen der Trauerfeier für Hans Bergel sei durch Corona-Maßnahmen eingeschränkt, „der Zugang zum Haus nur für Geimpfte und Genesene mit entsprechendem Nachweis erlaubt“, heißt es in der Mitteilung an die Siebenbürgische Zeitung. Anmeldungen sind bis zum 15. März über Dr. Christoph Boettcher, Hans-Holbein-Str. 3, 50999 Köln, oder E-Mail: chr.boettcher [ät] gmx.de, möglich. Die zeitliche Reihenfolge der Anmeldung wird berücksichtigt, da coronabedingt nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen im Saal zur Verfügung steht. Das Programm wird Josef Balazs, in Absprache mit der trauernden Familie, zusammenstellen und moderieren.Zum Gedenken an Hans Bergel wird um Spenden für die Siebenbürgische Bibliothek in Gundelsheim gebeten. Spendenkonto: Siebenbürg.-Sächs. Kulturrat, IBAN DE52 6205 0000 0001 9120 32, Verwendungszweck: Bibliothek, Hans Bergel.