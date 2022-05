Livestreams vom Heimattag

Der Heimattag der Siebenbürger Sachsen findet 2022 endlich wieder vor Ort in Dinkelsbühl statt. Eine ganze Reihe von Veranstaltungen wird am Pfingstwochenende vom 3. bis 6. Juni auch live auf YouTube und Facebook zu sehen sein.

Am Samstag werden aus dem Schrannen-Festsaal ab 11.00 Uhr die Eröffnung des Heimattages, die Nachwuchsveranstaltung „Unser Nachwuchs präsentiert sich“ (14.00 Uhr) sowie die Brauchtumsveranstaltung „Se kit, se kit …“ (16.00 Uhr) live gestreamt. Am Sonntag werden ab 10.30 Uhr der Trachtenumzug und die Festkundgebung vor der Schranne, ab 14.00 Uhr die Volkstanzveranstaltung der SJD „Aus Tradition und Liebe zum Tanz“ sowie ab 19.00 Uhr das Open-Air-Konzert „Singen vor der Schranne“ über die Kanäle laufen. Die Podiumsdiskussion zum Thema „Wurzeln suchen – Wege finden“ können Sie am Montag ab 10.00 Uhr ebenfalls live mitverfolgen. Mittags werden die Platzkonzerte der Siebenbürger Blaskapellen aus Augsburg (Samstag) und Landshut (Sonntag) übertragen. An den drei Abenden des Wochenendes werden auch die Tanzveranstaltungen im Festzelt mit TraunSound (Freitag), Schlager-Taxi (Samstag) und Rocky 5 (Sonntag) sowie im Schrannenfestsaal mit Melody Band & Freunde (Sonntag) live gestreamt.Die Videostreams werden über die YouTube-Kanäle des Verbandes ( youtube.com/SiebenbuergerDE ) und von Schloss Horneck ( youtube.com/SchlossHorneck ) sowie über die Facebook-Seiten des Verbandes ( facebook.com/siebenbuerger.de ), des Siebenbürgenforums ( facebook.com/siebenbuergenforum/ ) und von Radio Siebenbürgen ( facebook.com/RadioSiebenbuergen ) gesendet. Zudem werden die Veranstaltungen im Festzelt als Audiostream im Live-Programm von Radio Siebenbürgen ( webradio.radio-siebenbuergen.de ) übertragen. Auf dem PC öffnen Sie in einem Browser Ihrer Wahl (Firefox, Chrome etc.) die gewünschte Adresse und wählen das entsprechende Video. Auf mobilen Geräten wie Handys, Tablets und internetfähigen Fernsehgeräten (Smart TV) ist oft eine YouTube- bzw. Facebook-App vorinstalliert. So können Sie den Heimattag weltweit verfolgen, auch wenn Sie nicht vor Ort in Dinkelsbühl sind.

hdb