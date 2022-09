Mitgliederversammlung in Hamburg: Gemeinwohl, Gemeingeist und Gemeinwesen - Paten jeder geschichtlichen Entwicklung

Für den Nachmittag des 11. September hatte der Vorstand der Landesgruppe Hamburg/Schleswig-Holstein fristgerecht zur ordentlichen Mitgliederversammlung mit Neuwahlen in das Haus der Heimat Hamburg eingeladen.

Vorstand der Landesgruppe Hamburg/Schleswig-Holstein (von links): Otto Rodamer, Helga Seeger, Jürgen Seeger, Gerhart Albrich, Jürgen Hahlbrock. Foto: Jutta Tontsch

Die Landesvorsitzende Helga Seeger begrüßte die Anwesenden herzlichst und fuhr fort mit einem Rückblick auf die letzten vier Jahre ehrenamtliche Arbeit in der Landesgruppe und auf die diversen Veranstaltungen der Landesgruppe sowie die enge Zusammenarbeit mit dem BdV Hamburg. Danach folgte die ehrende Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder.Wahlen bieten die Gelegenheit für einen Rückblick über die vergangene Amtsperiode und die Überlegung, in welchem Umfang man sich persönlich ins Vereinsgeschehen einbringen kann und möchte. Die bisherigen Mitglieder der Vorstandschaft, die vor vier Jahren in einer ordentlichen Mitgliederversammlung gewählt worden waren, sind in ihren Ämtern wieder bestätigt. Helmut Beer ist seit Dezember 2012 Ehrenvorsitzender.Wiedergewählt wurden Helga Seeger (Landesvorsitzende), Gerhard Albrich (stellvertretender Vorsitzender und Sozialreferent für Gebiet Hamburg), Otto Rodamer (stellvertretender Vorsitzender und Sozialreferent für Gebiet Schleswig-Holstein), Jürgen Hahlbrock (Kassenwart) und Jürgen Seeger (Schriftführer). Unser Kassenwart Jürgen Hahlbrock hat den Bericht über den Haushaltsplan der Landesgruppe in der letzten Amtsperiode verfasst. Die Zahlen sprachen für sich, der Vorstand hat die finanziellen Mittel wie immer mit Bedacht und zielgerichtet eingesetzt. Der Kassenprüfer Michel Markus bestätigte die korrekte Kassenführung zusammen mit Reimar Dietrich.Allen Wählern sprach die neu gewählte Vorsitzende Helga Seeger ihren Dank für das den Vorstandsmitgliedern erwiesene Vertrauen aus sowie Dank und Anerkennung an die Vorstandsmitglieder für ihre Mitarbeit in ihren Ehrenämtern. Gemeinsam wollen sie die landsmannschaftliche Arbeit in Hamburg und Schleswig-Holstein fortführen. Schließlich appellierte sie an alle Mitglieder, den neuen Vorstand tatkräftig zu unterstützen, denn nur auf diese Weise könne die Arbeit erfolgreich verlaufen. Sie bedankte sich für den guten Zusammenhalt und forderte die Mitglieder auf, sich für den Fortbestand der Landesgruppe einzusetzen – vor allem durch Aufruf in Familie und Bekanntenkreis, dem Verband beizutreten.Besorgniserregend sind jedoch das hohe Durchschnittsalter der Mitglieder und der fehlende Zuwachs an jüngeren Jahrgängen. Helga Seeger rief nachdrücklich auf, diesem Prozess entgegenzuwirken, indem man seine Kinder und Enkel sowie auch noch nicht unserem Verband beigetretene siebenbürgische Freunde und Bekannte motiviere, in unsere Landesgruppe einzutreten, da diese nicht nur vom demografischen Wandel, sondern auch von der verhältnismäßig geringen Zahl der Siebenbürger Sachsen in nördlichen Breitengraden des Landes betroffen ist.Aufgelockert und bereichert wurde die Versammlung anschließend durch die Filmvorführung über eine Veranstaltung der Landesgruppe im Bachsaal der St.-Michaelis-Kirche, die viel Anklang fand.

Helga Seeger