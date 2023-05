1. Mai 2023

Livestreams vom Heimattag

Viele Veranstaltungen des Heimattages in Dinkelsbühl werden auch in diesem Jahr als Livestream auf Facebook und YouTube zu sehen sein. Die Filmaufnahmen in und vor der Schranne, in der St. Paulskirche und im Festzelt entstehen in einer Kooperation von Siebenbuerger.de, der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) und Radio Siebenbürgen.

Live-Übertragung aus dem Schrannen-Festsaal. Foto: Günther Melzer Am Samstag werden aus dem Schrannen-Festsaal ab 11.00 Uhr die Eröffnung des Heimattages sowie die Veranstaltungen „Unser Nachwuchs präsentiert sich“ (14.00 Uhr) und „Et wor emol... und äs nea wä et äs“ (16.00 Uhr) live gestreamt. Am Sonntag werden ab 9.00 Uhr der Pfingstgottesdienst in der St. Paulskirche und ab 10.30 Uhr der Trachtenumzug und die Festkundgebung vor der Schranne übertragen. Nachmittags folgen die Volkstanzveranstaltung der SJD „Aus Tradition und Liebe zum Tanz“ (14.00 Uhr), die Preisverleihungen in der St. Paulskirche (17.00 Uhr) und das Open-Air-Konzert „Singen vor der Schranne“ (19.00 Uhr). Die Podiumsdiskussion können Sie am Montag ab 10.00 Uhr ebenfalls live mitverfolgen.



Abends werden aus der Schranne die Tanzveranstaltungen mit den „Siebenbürger Musikanten Pfungstadt“ (Samstag) und „Amazing Music“ (Sonntag) übertragen.



Die Tanzveranstaltungen im Festzelt mit der „Combo Band“ mit dem Stargast Daniela Alfinito (Freitag), „TraunSound“ (Samstag) und der „Highlife Band“ mit Gastauftritt der Sängerin Agatha Singer (Sonntag) werden als Audiostream (



Alle anderen Videostreams werden über die YouTube-Kanäle des Verbandes (



Und so kommen Sie an die Livestreams: Auf dem PC öffnen Sie in einem Browser Ihrer Wahl (Chrome, Firefox etc.) die Adresse des jeweiligen Kanals und wählen das entsprechende Video. Auf mobilen Geräten wie Handys, Tablets und internetfähigen Fernsehgeräten (Smart TV) ist oft eine YouTube- bzw. Facebook-App vorinstalliert, in der Sie die Kanäle über die Suche finden können. Eine tabellarische Programmvorschau mit Links zu den Livestreams werden Sie auch auf der Startseite von Siebenbuerger.de finden. Am Samstag werden aus dem Schrannen-Festsaal ab 11.00 Uhr die Eröffnung des Heimattages sowie die Veranstaltungen „Unser Nachwuchs präsentiert sich“ (14.00 Uhr) und „Et wor emol... und äs nea wä et äs“ (16.00 Uhr) live gestreamt. Am Sonntag werden ab 9.00 Uhr der Pfingstgottesdienst in der St. Paulskirche und ab 10.30 Uhr der Trachtenumzug und die Festkundgebung vor der Schranne übertragen. Nachmittags folgen die Volkstanzveranstaltung der SJD „Aus Tradition und Liebe zum Tanz“ (14.00 Uhr), die Preisverleihungen in der St. Paulskirche (17.00 Uhr) und das Open-Air-Konzert „Singen vor der Schranne“ (19.00 Uhr). Die Podiumsdiskussion können Sie am Montag ab 10.00 Uhr ebenfalls live mitverfolgen.Abends werden aus der Schranne die Tanzveranstaltungen mit den „Siebenbürger Musikanten Pfungstadt“ (Samstag) und „Amazing Music“ (Sonntag) übertragen.Die Tanzveranstaltungen im Festzelt mit der „Combo Band“ mit dem Stargast Daniela Alfinito (Freitag), „TraunSound“ (Samstag) und der „Highlife Band“ mit Gastauftritt der Sängerin Agatha Singer (Sonntag) werden als Audiostream ( webradio.radio-siebenbuergen.de ) und auf dem YouTube-Kanal ( youtube.com/RadioSiebenbuergen ) von Radio Siebenbürgen gesendet.Alle anderen Videostreams werden über die YouTube-Kanäle des Verbandes ( youtube.com/SiebenbuergerDE ) und von Schloss Horneck ( youtube.com/SchlossHorneck ) sowie über die Facebook-Seiten des Verbandes ( facebook.com/siebenbuerger.de ) und von Radio Siebenbürgen ( facebook.com/RadioSiebenbuergen ) gesendet. Der Pfingstgottesdienst wird zusätzlich als Audiostream bei Radio Siebenbürgen übertragen.Und so kommen Sie an die Livestreams: Auf dem PC öffnen Sie in einem Browser Ihrer Wahl (Chrome, Firefox etc.) die Adresse des jeweiligen Kanals und wählen das entsprechende Video. Auf mobilen Geräten wie Handys, Tablets und internetfähigen Fernsehgeräten (Smart TV) ist oft eine YouTube- bzw. Facebook-App vorinstalliert, in der Sie die Kanäle über die Suche finden können. Eine tabellarische Programmvorschau mit Links zu den Livestreams werden Sie auch auf der Startseite von Siebenbuerger.de finden. hdb

Schlagwörter: Heimattag 2023, Dinkelsbühl, Livestream, Siebenbuerger.de

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.