75 Jahre Siebenbürgische Zeitung

Haben Sie schon bemerkt, dass die erste Seite der Siebenbürgischen Zeitung (SbZ) anders aussieht? Die SbZ feiert in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag – darum wurde für das Jubiläumsjahr 2025 der Zeitungskopf umgestaltet.

Titelseite der Folge 1/2025

In der ersten Jahreshälfte, in der Folge 9 vom 3. Juni, erscheint eine mehrseitige Beilage zum Jubiläum, die einen Blick auf die Geschichte von der ersten Ausgabe im Juni 1950 bis heute werfen wird. Beim Tag der offenen Tür amkönnen Interessierte den Verband der Siebenbürger Sachsen und die Redaktion der Siebenbürgischen Zeitung in der Karlstraße 100 in München besuchen.

dr