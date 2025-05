Bundesvorsitzender Lehni gratuliert Dr. Fabritius zum 60. Geburtstag: Leidenschaftliches Engagement für unsere Anliegen

Lesen Sie im Folgenden Gratulationen zum 60. Geburtstag von Dr. Bernd Fabritius

Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.

Bernd Fabritius ist für uns Siebenbürger Sachsen aus politischer wie verbandspolitischer Sicht ein Glücksfall. Auch wenn vor ihm noch Siebenbürger Sachsen in der Bundespolitik tätig waren, ist er jedoch der Erste, der die Interessen der Siebenbürger Sachsen – wie der anderen Heimatvertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler – in der Bundespolitik vertritt. Dass er gerade jetzt wenige Tage vor seinem 60. Geburtstag erneut mit dem Amt des Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten betraut wurde, zeigt die Wertschätzung, die Bernd Fabritius in seiner politischen Heimat – der CSU – und in der Bundespolitik insgesamt genießt.Den Jubilar kenne ich seit nunmehr fast 30 Jahren, so lange ist er im Verband der Siebenbürger Sachsen, damals noch Landsmannschaft, aktiv; er war damals Rechtsreferent des Landesverbandes Bayern, ich Mitglied der Bundesjugendleitung der SJD. An den Verbandstag 1999 in München kann ich mich noch lebhaft erinnern, bei dem das Vorgehen innerhalb der Interessengemeinschaft gegen die Fremdrentenkürzungen breit debattiert wurde, er war natürlich mittendrin in der Thematik. Unsere Wege kreuzten sich seither immer wieder. 2001 leitete Bernd die Wahl zur neuen Bundesjugendleitung in Tübingen, bei der ich zum Bundesjugendleiter gewählt wurde. Genauso leitete er 2010 in Drabenderhöhe die Wahlen innerhalb der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen, als ich zum Landesvorsitzenden gewählt wurde, aber auch meine Wiederwahl zum Bundesvorsitzenden beim Verbandstag 2023 in Bad Kissingen. Fast zwanzig Jahre wirkten wir gemeinsam im Bundesvorstand. Wir haben in all den Jahren eine gute, konstruktive, freundschaftliche und vor allem auf Vertrauen basierte Zusammenarbeit gepflegt. Wir sind in unserem Tun und Handeln einig, dass wir nur gemeinschaftlich unseren Verband und somit die ganze siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft nach vorne bringen können. Auch möchte ich hier betonen, dass durch Bernds Weitblick vor zehn Jahren Schloss Horneck für unsere Gemeinschaft gerettet und instandgesetzt werden konnte. Diese Gemeinschaftsleistung, die dieses Projekt letztendlich war und ist, ist ohne Bernds Wirken nicht vorstellbar.Durch seine Aktivitäten als Bundestagsabgeordneter, Aussiedlerbeauftragter und Präsident des Bundes der Vertriebenen hat Bernd Fabritius erfolgreich für den ganzen Bereich der Vertrieben, Aussiedler und Spätaussiedler gewirkt und tut das bis heute mit leidenschaftlichem Engagement. Wir Siebenbürger Sachsen hätten an dieser Stelle keinen besseren und würdigeren Vertreter finden können. Hierzu danke ich unserem Ehrenvorsitzenden des Verbandes ganz herzlich und bin felsenfest überzeugt, dass er auch in den nächsten Jahren sich vehement für unsere Anliegen einsetzen wird.Lieber Bernd, zu Deinem 60. Geburtstag wünsche ich Dir weiterhin Durchsetzungsvermögen in all Deinen Aktivitäten, weiterhin viel Erfolg im Wirken für unsere Gemeinschaft und vor allem viel Gesundheit und Gottes reichen Segen.

Rainer Lehni, Bundesvorsitzender

Ich kenne und schätze Bernd Fabritius als sehr verlässlichen Mitstreiter in den gemeinsamen Themen. Gespräche mit ihm sind niemals oberflächlich. Mit ihm ist es möglich, Themen und Fragestellungen auch aus verschiedenen Perspektiven zu diskutieren. Nicht zuletzt auf Grund seiner eigenen Geschichte und Erfahrungen bringt er die notwendige Empathie für die Lebenswege der Vertriebenen und Aussiedler mit, um Probleme lösungsorientiert anzugehen. Dies empfinde ich als sehr gewinnbringend.

Heiko Hendriks, Beauftragter der Landesregierung NRW für die Belange von deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern

Viele bewundern Bernd, wie treffend er die Dinge formulieren kann. Vielleicht bedenken dabei nicht alle, dass eine solche Gabe sich auf ein umfangreiches, profundes und genaues Kennen der Sachverhalte gründet. Seine langjährige Erfahrung in der Politik kommt ihm dabei zugute, das Wichtigste ist jedoch seine Einstellung gegenüber der Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen, der er nun schon so lange dient. Mit 60 ist ein Politiker noch nicht alt und wir können ihm und uns nur wünschen, dass er noch lange Jahre gesund bleibt und weiter so wirken kann, auch im Sinne des weiterhin in Siebenbürgen lebenden Teils unserer Gemeinschaft.

Martin Bottesch, Vorsitzender des Siebenbürgenforums a.D.

Bernd Fabritius ist ein Mann, der zur richtigen Zeit geboren ist, um das Leben der Siebenbürger Sachsen in einer der schwersten Zeit in unserer Geschichte nicht nur zu erleben, der aber auch die Gelegenheit zur Völkerverständigung aktiv wahrnimmt. Er wirkt unablässig für das Wohlergehen unserer Landsleute und die Erhaltung unseres Kulturgutes. Wir wünschen Bernd das Allerbeste zu seinem 60. Geburtstag, gute Gesundheit und weitere Energie und Freude an seinen Unternehmungen.

John Werner, Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada

2015 hat uns Bernd gezeigt, was er kann. Der Standort von zwei wichtigen kulturellen Einrichtungen der Siebenbürger Sachsen war gefährdet. Er griff tatkräftig ein, entwickelte zusammen mit Mitstreitern das Konzept des Siebenbürgische Kulturzentrums „Schloss Horneck“, setzte sich dafür so überzeugend ein, dass mit Hilfen ungeahnt vieler Spenden die Gefahr gebannt werden konnte. Danach ging es an die mühsame Arbeit am Um- und Ausbau und nun, nach zehn Jahren, können sich hier vielfältige kulturelle Aktivitäten entfalten, zum Nutzen und zur Freude unserer Landsleute und vieler Besucher.

Dr. Konrad Gündisch, Vorsitzender des Kulturrats a.D., Ehrenvorsitzender des Schlossvereins

Über Jahre hinweg bewundere ich seine Entschlossenheit: Mit Herz, Verstand und einem klaren Blick nach vorn setzt er sich unermüdlich für die Rechte seiner Landsleute ein. Sein Verständnis von Heimat vereint tiefe Verwurzelung mit einer offenen Perspektive auf Europa. Seine wertvolle Unterstützung beim Aufbau der Siebenbuerger.de-Onlinemedien bedeutet mir besonders viel. Mit seinen fundierten inhaltlichen Beiträgen und kreativen Impulsen hat er entscheidend dazu beigetragen, die digitale Präsenz des Verbandes gezielt weiterzuentwickeln, nachhaltig zu stärken und unsere Reichweite deutlich zu erweitern.

Robert Sonnleitner, Internetreferent

Bernd Fabritius ist ein von mir fachlich sehr geschätzter Kollege, der stets zielführend in seinen Fach- und Tätigkeitsbereichen die möglichst besten Ergebnisse für unsere Landsleute und seine Mandanten in der Lage ist umzusetzen. In menschlicher Hinsicht ist der Umgang mit ihm aufgrund seiner sympathischen und loyalen Art stets ein Gewinn. Ich gratuliere ihm herzlich und wünsche weiterhin viel Erfolg!

Dr. Johann Schmidt, Bundesrechtsreferent unseres Verbandes

Ich schätze an Bernd Fabritius seinen von gegenseitiger Achtung geprägten und auf Vertrauen basierenden fairen Führungsstil. Bei ihm hat sich ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein für das Schicksal der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaften und der Landsleute entwickelt. Er hat zum Erhalt der siebenbürgischen Identität viel beigetragen. Dazu hat er für die Gemeinschaft Führungsfunktionen wahrgenommen und in der Siebenbürgischen Zeitung Informationen zu allgemeinen Rechtsfragen publiziert, die für nicht wenige Landsleute in der Durchsetzung ihrer Rechte hilfreich waren. Im Zusammenhang mit den Geschehnissen um Schloss Horneck 2015 habe ich Bernd Fabritius ob seines Wagemutes, seiner Handlungsschnelligkeit und seines Verantwortungsbewusstseins bewundert! Alles Gute zum runden Geburtstag!

Alfred Mrass, früherer stellvertretender Bundesvorsitzender

Mit Bernd haben wir einen guten, aufmerksamen Freund, der für die „Sorgen“ der Gemeinschaft immer ein offenes Ohr hat. Selten hatte ein Verbandsvorsitzender Zeit und Muße, auf den Engelsberg nach Fürstenfeldbruck zu kommen, selten hatte ein Beauftragter der Bundesregierung Zeit, dem Sozialwerk in Nöten beizustehen. Zum 60. alles erdenklich Gute, lieber Bernd!

Dr. Johann Kremer, Vorsitzender des Sozialwerks der Siebenbürger Sachsen