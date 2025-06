Das Programm des Heimattages: „Zusammen Seite an Seite“

Vom 6. bis 9. Juni findet der 75. Heimattag in Dinkelsbühl statt. Das diesjährige Motto lautet „Zusammen Seite an Seite“. Mitausrichter ist der Landesverband Bayern. Informationen während des gesamten Pfingsttreffens bieten der Infostand vor dem katholischen Münster St. Georg sowie die Festkanzlei im Rathaus, Segringer Straße 30, Freitag von 15.00-18.00 Uhr, Samstag und Sonntag von 8.00-18.00 Uhr, Montag von 8.00-12.00 Uhr. Die Ausstellungen und der „Siebenbürger Markt“ sind am Samstag und Sonntag für Sie geöffnet.

Der Festumzug (rot hervorgehoben) beginnt, wie im vorigen Jahr, bei der Gedenkstätte an der Alten Promenade.

Freitag, 6. Juni

Samstag, 7. Juni

Sonntag, 8. Juni

Montag, 9. Juni

• 12.00 Uhr: Der Zeltplatz wird eröffnet, Alte Neustädtleiner Straße 5• 18.30 Uhr:Ausstellung des Siebenbürgischen Museums Gundelsheim (SMG). Midissage mit Empfang, Einführung: Dr. Irmgard Sedler, Vorsitzende des Trägervereins des SMG, Haus der Geschichte Dinkelsbühl, Alt­rathausplatz 14• 20.00-0.45 Uhr:Willkommensparty mit der „Combo Band“, Festzelt auf dem „Schießwasen“• 8.00-18.30 Uhr:TSV-Sportplatz, Alte Promenade, Verantwortlich: Patrick Brusch, Marc-Alexander Krafft• 8.00-18.00 Uhr:TSV-Tennisplätze, Alte Promenade, Verantwortlich: Ludwig Groffner• 9.00-18.00 Uhr:Dreifachturnhalle, Ulmer Weg, Verantwortlich: Patrick und Jessica Brusch• 12.00-19.00 Uhr,Skaterplatz, Verantwortlich: Hans-Jürgen Gaberim Anschluss an die Turniere• 9.00 Uhr:Verantwortlich: Ute Bako, Evangelisches Gemeindehaus St. Paul, Nördlinger Straße 2, EG, 1. und 2. Stock• Bücher von „Buchversand Südost“, HOG Mediasch, Karpatenkraut (Gabber), Susanne Karres, Malwine Markel, Angelika Meltzer, Karin Scheiner• Trachten, Schmuck & Accessoires: Ilse Langer, Richard Lorenz, Michael Rill, „Siebenbürgisch-Deutsches Heimatwerk“, „Flitterkränze“• Postkarten von Elke Fleps• Siebenbürgische Fanartikel „Fans Unlimited“• 9.15 Uhr:von Helite Tontsch-Schmid, Einführung: Helite Tontsch-Schmid, St. Paulskirche, Nördlinger Straße• 9.30 Uhr:Einführung: Dagmar Seck, Haus der Geschichte Dinkelsbühl, Altrathausplatz 14• 9.45 Uhr: Bücherverkauf zugunsten der Siebenbürgischen Bibliothek &durch Dr. Ingrid Schiel, Geschäftsführerin des Siebenbürgen-Instituts an der Uni HeidelbergAusstellung mit Werken des Künstlers Karl Nik Voik, Einführung: Herta Daniel, Katholisches Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1• 10.15 Uhr:Ausstellung von Katharina Böhm, Einführung: Inge Alzner, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 10.30 Uhr:Fotografie, Scherenschnitt und Installation von Gerhild Wächter, Einführung: Doris Roth, Kunstgewölbe, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 10.55 Uhr: Filmvorführung, Teil 1: „Neubeginn in Transsilvanien“, Teil 2: „Exodus und Renaissance“, Schrannen-Festsaal• 11.00 Uhr:• Eröffnung: Manfred Binder, Vorsitzender des Landesverbandes Bayern• Ansprachen: Dr. Christoph Hammer, Oberbürger­meister der Stadt Dinkelsbühl• Dr. Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten• Dr. Petra Loibl, MdL, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene• Andreas Hofmeister, MdL, Beauftragter der Hessischen Landesregierung für Heimatvertriebene und Spätaussiedler• Grußworte• Mitwirkung: Jugendblaskapelle Kron­stadt, Ltg.: Matthias Roos; Dinkelsbühler Marketenderin mit Solotrompeter der Dinkelsbühler Knabenkapelle• Moderation: Annekatrin Streifert, René Buortmes, Schrannen-Festsaal• 11.00 Uhr:Modellraketen bauen und starten mit der Carl Wolff Gesellschaft und dem Hermann-Oberth-Raumfahrt-Museum, Jugendherberge, Koppengasse 10• 11.00-15.00 Uhr:Jugendzeltplatz• 12.00-16.00 Uhr:Evangelisches Gemeindehaus St. Paul, Nördlinger Straße 2, 2. Stock• 13.30 Uhr:(entfällt bei Regen), SJD-Musikgruppe offbeat, Leitung: Patrick Krempels, Melanie Pauli• 14.00 Uhr:Die Stiftung Siebenbürgische Bibliothek stellt sich vor. Vortrag von Nils H. Măzgăreanu und Dr. Ingrid Schiel, Katholisches Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1, 1. Stock• 14.00 Uhr:Multimediashow von Werner Zinz und Hans-Georg Richter, DAV, Sektion Karpaten, Kleiner Schrannensaal• 14.00 Uhr:Leitung: Hanna Müller, Natalie Bertleff, SJD, Moderation: Hanna Müller, Schrannen-Festsaal• 15.00 Uhr:Gespräch mit der Kulturpreisträgerin Hannelore Baier über Fragen der siebenbürgisch-sächsischen Zeitgeschichte, Moderation: Dr. Konrad Gündisch, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 15.00 Uhr: Begrüßung und Eröffnung: Reinhold J. Sauer• 15.05 Uhr:Vortrag von Dr. Johann Lauer• 16.30 Uhr: Pause• 17.00 Uhr:Vortrag von Ortrun Rhein, Leiterin der drei Einrichtungen• 18.00 Uhr: Empfang Sponsoren, Vertreter Bundesvorstand, Kleiner Schrannensaal• 15.00 Uhr:• Entschädigung für politische Verfolgung. Vortrag von Rechtsanwalt Dr. Bernd Fabritius• Der rumänische Staat steht nahe seinen historischen Minderheiten. Vortrag von Miheia-Mălina Diculescu-Blebea, Generalkonsulin von Rumänien in München. Anschließend: Konsularische Beratung zur rumänischen Staatsangehörigkeit, Konsul Iulian Diculescu und Team, Katholisches Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1, 1. Stock• 16.00 Uhr:Infostand vor dem kath. Münster• 16.00 Uhr:von Doris Hutter und Ingrid Hausl, Leitung: Doris Hutter, Schrannen-Festsaal• 18.00 Uhr:Ein Ausschnitt des Tanztheaterstücks von und mit Heike Schuster. Moderation: Dr. Heinke Fabritius. Beitrag der Kulturreferentin für Siebenbürgen, den Karpatenraum, Bessarabien und die Dobrudscha am Siebenbürgischen Museum Gundelsheim, gefördert aus Mitteln des Beauftragten für Kultur und Medien, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 19.00-0.45 Uhr:Festzelt: Nova Band – Gastauftritt MusicLab Big Band Leitung: Matthias Roos, Schranne: Siebenbürger Blaskapelle Nürnberg, Leitung: Michael Bielz• 8.00 Uhr: Einläuten des Heimattages durch Hans-Jürgen Litschel und Dr. Paul Magler• 9.00 Uhr:Predigt: Dekan i.R. Hans-Gerhard Gross, Liturgie: Vorsitzender der Gemeinschaft evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD – Hilfskomitee e.V., Fürbitten: Matthias Fleps, Beatrice Hehn, Orgel: Ilse Maria Reich, St. Paulskirche, Nördlinger Straße• 9.30 Uhr: Aufstellung des Trachtenumzuges, Verantwortlich: Ines Wenzel, Michael Konnerth, Jonas Thilo Alischer, Marc-Alexander Krafft, Alte Promenade (Gedenkstätte)• 10.30 Uhr:Moderation: Ines Wenzel, Helge Krempels• 11.30 Uhr:Pfingstgruß: Pfr. i.R. Hans Schneider, Choral, Ansprachen: Rainer Lehni, Bundesvorsitzender; Emil Hurezeanu, Rumäniens Außenminister; Prof. Dr. Roman Poseck, MdL, Hessischer Minister des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz; Grußwort: Peter Maffay; Siebenbürgenlied – Deutschlandlied, Begleitung: Siebenbürger Blaskapelle Augsburg, Leitung: Siegfried Krempels• 12.30 Uhr: Schranne: Siebenbürger Banater Blaskapelle Ingolstadt, Vorsitzender: Hermann Mattes• 13.30 Uhr: Kleiner Schrannensaal, Siebenbürger Blaskapelle Landshut, Leitung: Otto Wellmann• 13.00 Uhr: Schleuse: Neppendorfer Blaskapelle, Leitung: Kurt Müller• 15.30 Uhr: Festzelt: Siebenbürger Blaskapelle Augsburg e.V., Leitung: Siegfried Krempels• 13.00 Uhr: Platzkonzert auf dem Siebenbürger Markt (entfällt bei Regen), Jugendblaskapelle Kronstadt, Leitung: Matthias Roos• 13.00 Uhr: Platzkonzert vor der Schranne (entfällt bei Regen), Siebenbürger Blaskapelle Augsburg e.V.• 13.00 Uhr:Dr. Johann Schmidt, Rechtsreferent des Verbandes, Rathaus, Sitzungssaal 2. Stock, Segringer Straße 30• 13.00 Uhr:mit Susanne Haug, Leitung: Hanna Müller, SJD, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 14.00 Uhr:Volkstanzveranstaltung der SJD (entfällt bei Regen), Leitung: Sandra Bruss, Vor der Schranne, Moderation: Franziska Zall, Marc-Alexander Krafft, Schweinemarkt, Moderation: Hanna Müller, Oliver Martini, Aufmarsch: SJD-Musikgruppe offbeat, Grußwort: Ulrike Scharf, MdL, Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, Gemeinsames Tanzen: Combo Band• 14.00 Uhr:Vortrag und Zwiegespräch von Dr. Harald Roth und Thomas Şindilariu, Unterstaatssekretär. Anschließend:Das Siebenbürgen-Institut und seine Förderer. Vortrag von Dr. Ingrid Schiel und Dr. Harald Roth, Katholisches Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1, 1. Stock• 14.00 Uhr:– Rückblick, Dachsanierung, Ausblick. Vortrag von Dr. Axel Froese, stellvertretender Vorsitzender, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 14.30 Uhr:Iulian Diculescu, Konsul von Rumänien in München, und Team, Rathaus, Sitzungssaal 2. Stock, Segringer Straße 30• 15.00 Uhr: Platzkonzert auf dem Siebenbürger Markt (entfällt bei Regen), Siebenbürger Trachtenkapelle Göppingen, Leitung: Bernhardt Staffendt, Arnold Grau• 15.00 Uhr:Lesung von sächsischen Mundartautor/innen aus Bayern, Moderation: Doris Hutter, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 15.15 Uhr:Vortrag zur Ausstellung Keramik und Ritual von Dr. Irmgard Sedler, Haus der Geschichte Dinkelsbühl, Altrathausplatz 14• 17.00 Uhr:an: Ortrun Rhein, Laudatio: Dekanin Birgit Hamrichan: Hannelore Baier, Laudatio: Dr. Konrad Gündisch, Musik: Sebastian Hausl, Vibraphon, St. Paulskirche, Nördlinger Straße• 18.00 Uhr:Musik zum Zuhören und Mitsingen mit: Jannik Balthes, Marc Bruckner, Tim Elsner, Fabian Kloos, Marvin Markel, Melanie Pauli, Kilian Rauscher, Markus Schüller, Musikalische Leitung: Markus Schüller, Organisatorische Leitung: Fabian Kloos, Vor der Schranne (entfällt bei Regen)• 19.00-0.45 Uhr:Festzelt: Melody & Freunde, Schranne: FlamingoSound• 21.00 Uhr:Ausgabe der Fackeln am Infostand, Verantwortlich: Christian Schüller• 22.00 Uhr:(bei Regen in der St. Paulskirche um 21.30 Uhr), Ansprache: Dr. Bernd Fabritius, Großer Zapfenstreich: Knabenkapelle Dinkelsbühl• 10.00 Uhr:Gäste: René Buortmes, Martina Haas, Philip Schürlein, Horst Wellmann, Moderation: Werner Kloos, Schrannen-Festsaal• Schlusswort im Schrannen-Festsaal, Rainer Lehni, BundesvorsitzenderHolzfleischessen im Spitalhof