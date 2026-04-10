



10. April 2026

Neuen Vorstand für unsere Landesgruppe Hamburg/Schleswig-Holstein gesucht

Seit 1946 treffen sich siebenbürgisch-sächsische Landsleute im Norden Deutschlands, um Gemeinschaft zu pflegen, Traditionen zu leben und ein Stück Heimat in der Ferne zu bewahren. Aus einem ersten Weihnachtsfest 1946 entstand etwas später, 1949, die Landesgruppe Hamburg/Schleswig-Holstein des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e. V., die bis heute eine wertvolle und wichtige Aufgabe im Norden übernimmt.

Die Landesgruppe Hamburg/Schleswig-Holstein feierte am 19. September 2009 das 60-jährige Bestehen des Verbandes (diese Zeitung berichtete), von links nach rechts: Helga Depner, Otto Rodamer, Helga Seeger, Dorthe Simonis, Gerhart Albrich und Karin Schwar­zer. Mit rund 170 Mitgliedern gehört die Landesgruppe Hamburg/Schleswig Holstein zu den kleineren im Verband und wurde zuletzt mit viel Engagement und Herzblut fast 18 Jahre lang von Helga Seeger geführt. Sie hat mit ihrer Landesgruppe viel bewegt und durch monatliche Treffen, Sommerfeste, Advents- und Kulturveranstaltungen unsere siebenbürgische Identität im Norden lebendig gehalten. Die Landesgruppe unterstützt die Kultur- und Forschungseinrichtungen in Gundelsheim und bietet Platz für Begegnung, Austausch, Freundschaft und Zugehörigkeit.



Jetzt kommt ein Moment des Umbruchs: Helga Seeger, die langjährige Vorsitzende, scheidet aus ihrem Amt. Und wir stehen vor der Herausforderung, eine neue Landesvorsitzende oder einen neuen Landesvorsitzenden zu finden, um die Gemeinschaft weiterzuführen. Auf den Aufruf Helga Seegers unter den Mitgliedern der Landesgruppe hat sich bisher niemand für den Vorsitz oder das kleine Team gemeldet. Deshalb versuchen wir nun über die Siebenbürgische Zeitung einen breiteren Empfängerkreis zu erreichen. Es wäre unendlich schade, die Landesgruppe Hamburg/Schleswig-Holstein auflösen zu müssen.



Die Wahlen der Landesgruppe Hamburg/Schleswig-Holstein finden am 9. Mai um 14.30 Uhr im Festsaal des Hauses der Heimat Hamburg, Teilfeld 8, in Hamburg statt. Interessierte und Mitglieder werden unbedingt aufgerufen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Wen suchen wir? Nicht den oder die perfekte/n Vorsitzende/n – aber einen Menschen mit: Empathie und Begeisterung, Freude am Dialog, Lust auf Neues und dem Willen, gemeinsam im Team etwas zu bewegen. Dazu brauchen wir auch drei, vier engagierte Personen, die den Vorsitzenden im Vorstand unterstützen. Wir brauchen keine großen Impulse von Anfang an, sondern jemanden, der starten will, ausprobiert und mit kleinen Initiativen startet. Was erwartet Sie? Die Chance, die siebenbürgisch-sächsische Tradition im Norden aktiv weiterzuentwickeln. Als Landesvorsitzende oder Landesvorsitzender sind Sie das Gesicht nach außen, das organisatorische Bindeglied in unserem Verbandsuniversum und tragen dazu bei, dass unsere Gemeinschaft in Hamburg/Schleswig-Holstein lebendig und sichtbar bleibt.



Sie erwartet das gute Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun und Teil von etwas Größerem zu sein. Das Ehrenamt erfordert Einsatz, schenkt aber zugleich ideelle Erfüllung und viele bereichernde Begegnungen.



Dabei lassen wir Sie nicht allein: Der Bundesvorstand sowie die anderen Landesvorsitzenden stehen Ihnen unterstützend und im Austausch als Partner zur Seite.



Jetzt wird Zukunft gestaltet!



Deshalb rufen wir alle Mitglieder und Interessierten auf: Seid mutig, werdet aktiv! Tragt mit dazu bei, dass unsere Landesgruppe Hamburg/Schleswig-Holstein weiterhin ein lebendiger Ort für unsere Gemeinschaft bleibt!



Vielleicht sind Sie die Person, die mit frischem Elan, Herz und Ideen unsere Gemeinschaft stärken wird. Oder Sie kennen jemanden, der oder die perfekt zu dieser Aufgabe passt? Lassen Sie uns ins Gespräch kommen (verband [ät] siebenbuerger.de). Denn: Gemeinschaft entsteht durch Menschen, die Verantwortung übernehmen. Mit rund 170 Mitgliedern gehört die Landesgruppe Hamburg/Schleswig Holstein zu den kleineren im Verband und wurde zuletzt mit viel Engagement und Herzblut fast 18 Jahre lang von Helga Seeger geführt. Sie hat mit ihrer Landesgruppe viel bewegt und durch monatliche Treffen, Sommerfeste, Advents- und Kulturveranstaltungen unsere siebenbürgische Identität im Norden lebendig gehalten. Die Landesgruppe unterstützt die Kultur- und Forschungseinrichtungen in Gundelsheim und bietet Platz für Begegnung, Austausch, Freundschaft und Zugehörigkeit.Jetzt kommt ein Moment des Umbruchs: Helga Seeger, die langjährige Vorsitzende, scheidet aus ihrem Amt. Und wir stehen vor der Herausforderung, eine neue Landesvorsitzende oder einen neuen Landesvorsitzenden zu finden, um die Gemeinschaft weiterzuführen. Auf den Aufruf Helga Seegers unter den Mitgliedern der Landesgruppe hat sich bisher niemand für den Vorsitz oder das kleine Team gemeldet. Deshalb versuchen wir nun über die Siebenbürgische Zeitung einen breiteren Empfängerkreis zu erreichen. Es wäre unendlich schade, die Landesgruppe Hamburg/Schleswig-Holstein auflösen zu müssen.Die Wahlen der Landesgruppe Hamburg/Schleswig-Holstein finden am 9. Mai um 14.30 Uhr im Festsaal des Hauses der Heimat Hamburg, Teilfeld 8, in Hamburg statt. Interessierte und Mitglieder werden unbedingt aufgerufen, an der Veranstaltung teilzunehmen.Nicht den oder die perfekte/n Vorsitzende/n – aber einen Menschen mit: Empathie und Begeisterung, Freude am Dialog, Lust auf Neues und dem Willen, gemeinsam im Team etwas zu bewegen. Dazu brauchen wir auch drei, vier engagierte Personen, die den Vorsitzenden im Vorstand unterstützen. Wir brauchen keine großen Impulse von Anfang an, sondern jemanden, der starten will, ausprobiert und mit kleinen Initiativen startet.Die Chance, die siebenbürgisch-sächsische Tradition im Norden aktiv weiterzuentwickeln. Als Landesvorsitzende oder Landesvorsitzender sind Sie das Gesicht nach außen, das organisatorische Bindeglied in unserem Verbandsuniversum und tragen dazu bei, dass unsere Gemeinschaft in Hamburg/Schleswig-Holstein lebendig und sichtbar bleibt.Sie erwartet das gute Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun und Teil von etwas Größerem zu sein. Das Ehrenamt erfordert Einsatz, schenkt aber zugleich ideelle Erfüllung und viele bereichernde Begegnungen.Dabei lassen wir Sie nicht allein: Der Bundesvorstand sowie die anderen Landesvorsitzenden stehen Ihnen unterstützend und im Austausch als Partner zur Seite.Jetzt wird Zukunft gestaltet!Deshalb rufen wir alle Mitglieder und Interessierten auf: Seid mutig, werdet aktiv! Tragt mit dazu bei, dass unsere Landesgruppe Hamburg/Schleswig-Holstein weiterhin ein lebendiger Ort für unsere Gemeinschaft bleibt!Vielleicht sind Sie die Person, die mit frischem Elan, Herz und Ideen unsere Gemeinschaft stärken wird. Oder Sie kennen jemanden, der oder die perfekt zu dieser Aufgabe passt? Lassen Sie uns ins Gespräch kommen (verband [ät] siebenbuerger.de). Denn: Gemeinschaft entsteht durch Menschen, die Verantwortung übernehmen. Rainer Lehni, Bundesvorsitzender

Heidi Mößner, stellvertretende Bundesvorsitzende

Schlagwörter: Hamburg, Schleswig-Holstein, Vorstandswahlen

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