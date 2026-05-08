



8. Mai 2026

Festabzeichen zum Heimattag

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe SJD und liebes Sozialwerk! Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland und das Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen feiern im Jahr 2026 ihr 40-jähriges Bestehen, weshalb sie beim 76. Heimattag als Mitausrichter besonders im Fokus stehen. Das diesjährige Motto in Dinkelsbühl heißt ganz passend: „Generationen verbinden – Perspektiven schaffen“.

Das von Marlene Linz (Landesjugendreferentin in Hessen) gestaltete Festabzeichen greift beide Teile des Mottos auf: Zu sehen sind zwei ältere und zwei jüngere Trachtenträger, die sieben Burgen bilden den Boden, auf dem sie stehen. Das perspektivisch geneigte Wappen repräsentiert den Verband mit all seinen Generationen, er ist die Grundlage unserer Gemeinschaft, Nährboden für kommende Generationen und somit das Fundament, auf dem wir die Zukunft gestalten.



Der Preis des Festabzeichens liegt auch dieses Jahr stabil bei 15 Euro. Verbandsmitglieder, die beim Kauf des Abzeichens ihren Mitgliedsausweis vorzeigen, erhalten wie in den letzten Jahren einen Gutschein über drei Euro, den sie bei allen Anbietern auf dem Siebenbürger Markt oder im „Siebenbürgischen Dorf“ einlösen können. Denken Sie also bitte daran, Ihren Mitgliedsausweis einzupacken. Das von Marlene Linz (Landesjugendreferentin in Hessen) gestaltete Festabzeichen greift beide Teile des Mottos auf: Zu sehen sind zwei ältere und zwei jüngere Trachtenträger, die sieben Burgen bilden den Boden, auf dem sie stehen. Das perspektivisch geneigte Wappen repräsentiert den Verband mit all seinen Generationen, er ist die Grundlage unserer Gemeinschaft, Nährboden für kommende Generationen und somit das Fundament, auf dem wir die Zukunft gestalten.Der Preis des Festabzeichens liegt auch dieses Jahr stabil bei 15 Euro. Verbandsmitglieder, die beim Kauf des Abzeichens ihren Mitgliedsausweis vorzeigen, erhalten wie in den letzten Jahren einen Gutschein über drei Euro, den sie bei allen Anbietern auf dem Siebenbürger Markt oder im „Siebenbürgischen Dorf“ einlösen können. Denken Sie also bitte daran, Ihren Mitgliedsausweis einzupacken.

Schlagwörter: Heimattag 2026, Abzeichen

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