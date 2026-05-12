



12. Mai 2026

Gastauftritt von Oliver Haidt am 23. Mai im Festzelt

Seit 26 Jahren liefert der Künstler, Sänger, Produzent Oliver Haidt kontinuierlich neue Songs und Alben für die Bestsellerlisten. Eine Karriere, die sich einzig und alleine den Fans verpflichtet fühlt, und diese halten ihrem Oliver seit Jahren die Stange.

Oliver Haidt. Foto: Manfred Esser Oliver Haidt, Steirer, geboren, aufgewachsen und auch heute nach wie vor dort, in der Nähe von Weiz, lebend. Er darf heute auf mehrere Nummer 1 Alben zurückblicken. Der Terminkalender ist gut gefüllt, seine Lieder werden oft und gerne gecovert, und überhaupt macht Oliver Haidt einen zufriedenen Eindruck.



„Geht’s dem Publikum gut, geht’s mir gut“, sagt er gerne, und man glaubt es ihm aufs Wort. Die künstlerische Selbstverwirklichung hat er nie an oberste Stelle gesetzt . Vielmehr ist er ein Bühnentiger, sorry, Löwe, dem Sternzeichen entsprechend. Seine Motivation und Erfüllung holt er vom Applaus der Menschen und leidet wie ein geprügelter Hund, wenn die Stimmung einmal nicht den Höhepunkt erreicht. Aber solche Erlebnisse sind selten. Dazu kennt er „seine“ Leute zu gut und weiß, was bei ihnen ankommt. Er bringt zu den Menschen genau das, was sie gerne hören. Er bringt ihnen Auszeit, Gefühle, Erinnerungen und Liebe … all das, was in guten Schlagermelodien steckt. Tanzbar sind alle seine Songs.



Ein Künstler, der keine Scheu vor Nähe hat, der seine Musik permanent durchs Land trägt und der mit seinem neuen Album „Komet“ wieder punktgenau ins Schwarze treffen wird. Mehr auf seiner Webseite unter Oliver Haidt, Steirer, geboren, aufgewachsen und auch heute nach wie vor dort, in der Nähe von Weiz, lebend. Er darf heute auf mehrere Nummer 1 Alben zurückblicken. Der Terminkalender ist gut gefüllt, seine Lieder werden oft und gerne gecovert, und überhaupt macht Oliver Haidt einen zufriedenen Eindruck.„Geht’s dem Publikum gut, geht’s mir gut“, sagt er gerne, und man glaubt es ihm aufs Wort. Die künstlerische Selbstverwirklichung hat er nie an oberste Stelle gesetzt . Vielmehr ist er ein Bühnentiger, sorry, Löwe, dem Sternzeichen entsprechend. Seine Motivation und Erfüllung holt er vom Applaus der Menschen und leidet wie ein geprügelter Hund, wenn die Stimmung einmal nicht den Höhepunkt erreicht. Aber solche Erlebnisse sind selten. Dazu kennt er „seine“ Leute zu gut und weiß, was bei ihnen ankommt. Er bringt zu den Menschen genau das, was sie gerne hören. Er bringt ihnen Auszeit, Gefühle, Erinnerungen und Liebe … all das, was in guten Schlagermelodien steckt. Tanzbar sind alle seine Songs.Ein Künstler, der keine Scheu vor Nähe hat, der seine Musik permanent durchs Land trägt und der mit seinem neuen Album „Komet“ wieder punktgenau ins Schwarze treffen wird. Mehr auf seiner Webseite unter www.oliverhaidt.com

Schlagwörter: Heimattag 2026, Festzelt, Musiker

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