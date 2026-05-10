Musikalischer Heimattag 2026: Festzelt und siebenbürgisches Dorf

In unserem Verband laufen die Vorbereitungen für den Heimattag 2026 in Dinkelsbühl bereits in den unterschiedlichen Bereichen auf Hochtouren. Alle Besucher können sich schon jetzt auf drei besondere Tage freuen mit Musik, Tanzen und Lachen, Familie und Freunde treffen. Für Essen und Getränke sind wie in den vergangenen Jahren die bewährten Anbieter mit Kuchen, Baumstriezel, Langosch, Mici und einem Weinstand mit dabei.

Die kleinen Gäste können sich ebenfalls freuen: am Pfingstsonntag, dem 24. Mai, werden zwei Hüpfburgen aufgebaut und ab etwa 15.00 Uhr werden für die Kinder Basteln, Malen und Glitzer-Tatoos angeboten. Die Abende am Heimattag in Dinkelsbühl werden musikalisch von diesen Bands gestaltet, die sich im Folgenden selbst vorstellen: am Freitag spielt die „Combo-Band“, am Samstag die „Highlife-Band“ mit einem Gastauftritt von Oliver Haidt, am Sonntag „TraunSound“. Am Sonntag, ab 14.30 Uhr spielt der Original Karpaten Express im Festzelt. Lasst uns gemeinsam den Heimattag 2026 wieder zu einem besonderen Erlebnis machen!

Ingwelde Juchum

Combo Band

Combo Band

Es ist uns, der Combo Band, auch in diesem Jahr wieder eine große Ehre, am Freitagabend beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl spielen zu dürfen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit euch das Festzelt mit mitreißender Musik zum Beben zu bringen – bis der Schweiß von der Decke tropft! Es spielen für euch die fünf stottlich Kniacht: Wolfgang Krafft (E-Bass, Posaune), Jan Elst (Schlagzeug, Gitarre), Marco Dick (Gitarre, Akkordeon, Steirische), Tim Schmidt (Gitarre, Trompete) und Samuel Krafft (Keyboard, Bariton). Mit euch zusammen sorgen wir für eine unvergessliche Nacht!

Eure Combo Band

Highlife Band

Zur Besetzung der Highlife Band gehören, von links: Richard Hann (Gesang/Bass), Gerhard Bako (Gesang/Gitarre), David Peppel (Schlagzeug), Michael Schneider (Gesang/Gitarre), Ernst Elsner (Keyboard).

Die schönsten Momente im Leben sind jene, in denen du spürst: Jetzt bist du genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und genau so ein Moment steht uns wieder bevor! Am Samstag, den, ist die Highlife Band zurück auf der Bühne – und zwar dort, wo sich jedes Jahr aufs Neue ein ganz besonderes Gefühl breitmacht: im Festzelt in Dinkelsbühl beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen. Wir sehen uns zwar das ganze Jahr über auf verschiedenen Veranstaltungen, aber dieses Aufeinandertreffen hat einfach seinen eigenen Zauber. Heimat, Freunde, Musik – und wir mittendrin. Natürlich gibt’s im Festzelt nicht nur Musik, sondern auch alles, was einen perfekten Abend ausmacht: kühles Bier, gute Laune und das wohl beste Publikum, das man sich wünschen kann – die Siebenbürger SOXEN! Ob mit Freunden oder Familie: Dieser Abend ist die perfekte Gelegenheit, gemeinsam zu feiern, zu tanzen und Erinnerungen zu schaffen, die noch lange nachklingen. Wir freuen uns jetzt schon riesig darauf, mit EUCH im Festzelt abzufeiern, denn genau dort entstehen die Momente, die man nie vergisst.

Eure Highlife-Band

TraunSound

TraunSound

Der Heimattag verbindet immer schon Generationen und ist – auch für uns als „TraunSound“ – im Jahreslauf DAS Highlight siebenbürgisch-sächsischer Veranstaltungen. Wir freuen uns, zum Finale des Pfingstwochenendes mit Jung und Junggebliebenen das Festzelt noch einmal richtig zum Kochen zu bringen. Zu unseren Lieblingsschlagern, stimmungsvoller Volksmusik und ausgelassenen Partyhymnen findet jeder eine Gelegenheit, das Tanzbein zu schwingen. Dafür sorgen auf der Bühne: Andreas Klimmer (Gitarre), Ingo Untch (Gitarre, Gesang), Christoph Jungböck (Schlagzeug), Jürgen Filff (Keyboard, Gesang), Michael Altmann (E-Bass, Akkordeon, Gesang).