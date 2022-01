Sehr geehrter Herr Stürner, herzlichen Dank für Ihren erschütternden Bericht über ein Schicksal, das sich so, oder so ähnlich, zehntausendfach abgespielt haben muss. Allein aus dem Hause meines mütterlichen Großvaters aus Bukarest wurden 3 Schwestern verschleppt, meine Mutter 20-jährig, 2 Schwestern von 23 und 25 Jahren. Ich war so frei, Ihren Bericht im entsprechenden Forum den Deportationsbetroffenen zu empfehlen. Ihnen wünsche ich noch viele und gesunde Jahre, mit Kindern und Enkelkindern die nicht vergessen, was die Großmutter in ihrer Jugend erleiden musste.

Die Entschädigungszahlungen an Russlanddeportierte, an ihre Söhne und Töchter, die ohne Vater, Mutter oder beide aufwachsen mussten, an die während der Deportation geborenen Kinder, sind durchaus gerechtfertigt, obwohl sie nach siebzig Jahren etwas spät erfolgen, aber wohl doch nicht verjährt sind. Für mich unverständlich, und da stehe ich nicht allein, sind die Zahlungen (lebenslänglich), wenn auch in geringerem Umfang, an die Kinder, die nach der Rückkehr aus der Deportation in Siebenbürgen geboren wurden. Ihre Eltern waren präsent und konnten sich um ihre Kinder kümmern. Deshalb sind die Zahlungen an diese schwer zu verstehen. Die letzten deutschen Soldaten, ich meine keine Siebenbürger Sachsen, kehrten erst 1954 aus russischer Kriegsgefangenschaft nach Deutschland zurück, viele Gefangenen verstarben auch in Russland. Fast zehn Jahre Zwangsarbeit in russischen Gulags, vordem nahezu fünf Jahre Kriegsdienst. Sie waren keine Deportierten, haben aber sicher ähnliche Schicksale wie diese erlitten. Auch ihre Kinder wuchsen ohne Väter auf, aber ohne Entschädigungszahlungen. 1957 geboren, Entschädigungszahlung! Wenn alles gerecht zuginge, müsste auch die Rente einer Kriegerwitwe, wenn auch nicht in vollem Umfang, an ihre Kinder weiter bezahlt werden.

Ich möchte keine Neiddebatte beginnen aber einmal eine andere Sichtweise der Dinge aufzeigen.