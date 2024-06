"Das Festzelt war nicht nur brechend voll,..."



Eine herrliche und "absolut passende" Formulierung hinsichtlich eines Ortes, an dem neben Zappeln und Grölen vor allem das Bier literweise aus Maßkrügen gesoffen wird!



Das ist in etwa so "gekonnt" formuliert, als ob man über ein Bordell, in dem Hochbetrieb herrscht, schriebe: "Der Puff war gerammelt voll!"

:-D