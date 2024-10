1 • Johannes50 schrieb am 15.10.2024, 15:58 Uhr:

"Der Präsident der nationalen Rentenbehörde Daniel Baciu war tief beeindruckt vom ehrenamtlichen Einsatz der Verbände."

Soll keine Ironie sein, doch es wäre diesem Präsidenten besser gestanden, Anweisungen zu erteilen "seinen Rentenämtern in Rumänien", dass diese, den in Deutschland und Österreich lebenden ehemaligen "Rentenbeziehern aus Rumänien", schriftlich Information zu geben haben, fortan halbjährlich eine Lebensbestätigung an "ihre casa pensii" einzureichen und das gültige Einreichformular mitzusenden!

Nicht wir hier Lebenden haben zu "betteln", dass wir unsere rum. Rente hier bekommen und haben noch "nach der rum. Rentenarbeitsanweisung" zu tanzen.

Es gibt genug hier Lebende, die mit den Verbänden keine Verbindung haben, keine SZ-Zeitung lesen und keinen PC haben.

An diese denkt Herr Präsident wieder einmal nicht.Das wäre zu viel verlangt in dieser Position! Hauptsache ja nicht zu viel Pensionen "hinausschicken"!

Alles machen die Verbände hier und Rumänien "lässt für sich arbeiten" von hier aus und "spricht Bewunderung aus". Das ist kein Vorbild für ein Land, in dem man jahrzehntelang gearbeitet hat und nun sich selbst "alles zusammensuchen darf" damit die Pension nach Deutschland und Österreich akzeptiert wird, die einem ja zusteht!

Dieser Artikel zeigt wieder das Positive der "deutschen Tüchtigkeit und Hilfsbereitschaft", die natürlich dem Herrn Präsidenten Baciu gefällt, im Gegensatz zur Arbeitweise seiner Rentenbehördenangestellten.

Mehr Modernisierung und vereinfachtes Arbeiten wäre schon "einmal" angebracht!