1 • ingenius mobile schrieb am 17.07.2025, 10:38 Uhr (um 10:45 Uhr geändert):

Zum Thema "Pro-europäischer Politiker" sei gesagt, dass auch EU-skeptische Politiker PRO-europäisch sein können.

Wir sollten uns davor hüten in der Siebenbürgischen Zeitung die gleichen Etiketten zu übernehmen, die man im deutschen Blätterwald kaum noch in der Beliebigkeit der Anwendung unterscheiden kann!



Ich glaube es ist natürlich, dass jemand der in Europa lebt, PRO-europäisch eingestellt ist (Europa ist der Kontinent auf dem er lebt!).

Korrekterweise müsste das Label oben bei dem Politiker Präsident Nicusor Dan aber "PRO-EU" (Pro Europäische Union) heißen, weil das gemeint ist.

Meiner Meinung nach, bringt es nichts die Begriffe gewollt oder unbewußt zu vermischen.

Da bin ich eher der Meinung, dass man mit Aufklärung MEHR erreicht!



Ich erlaube mir hier in aller Kürze und in einfacher Sprache auf Deutsch, Rumänisch, Ungarisch und Rromani der Unterschied zwischen Pro-Europäisch und dem Gegenteil.

Wie man lesen kann ist das Gegenteil von Pro-europäisch NICHT "Rechtspopulistisch", was aber zigfach in der Wahlberichtserstattung suggeriert wurde.



https://g.co/gemini/share/587844ed9e3f