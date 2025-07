17. Juli 2025

Präsident Dan auf Staatsbesuch in Deutschland

Berlin - Der rumänische Staatspräsident Nicușor Dan besucht am Freitag, den 18. Juli, Deutschland.

Präsident Frank-Walter Steinmeier wird seinen Amtskollegen mit militärischen Ehren im Schloss Bellevue empfangen. Am Nachmittag ist ein gemeinsames Gespräch geplant. Später empfängt Bundeskanzler Friedrich Merz das Staatsoberhaupt Rumäniens im Bundeskanzleramt. In einem gemeinsamen Gespräch werden bilaterale, europa- und sicherheitspolitische Fragen im Mittelpunkt stehen. Zudem ist ein Treffen von Staatspräsident Dan mit Vertretern der rumänischen Diaspora und der landsmannschaftlichen Verbände in der Botschaft von Rumänien in Berlin geplant, an dem auch der Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Rainer Lehni, teilnehmen wird. Ende Mai hatte der pro-europäische Politiker Nicușor Dan das Amt des Staatspräsidenten angetreten.

Schlagwörter: Rumänien, Staatspräsident, Dan, Steinmeier, Merz

