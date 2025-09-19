Kommentare zum Artikel
Wechsel der Zuständigkeiten
Am 18. Juli 2025 fand das erste Treffen der Leiterinnen und Leiter der Kultureinrichtungen im Förderbereich des § 96 des Bundesvertriebenengesetzes (BVFG) nach der Zusammenführung der Zuständigkeiten im Bundesministerium des Innern (BMI) mit dem zuständigen Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Dr. Bernd Fabritius, statt. mehr...
Kommentare
Artikel wurde 1 mal kommentiert.
-
1 • ingenius mobile schrieb am 19.09.2025, 13:02 Uhr:Oh jeh Mineeh - ist noch jemand da der mich kneifen kann?!
