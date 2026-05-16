Kommentare zum Artikel
Jahresempfang des BdV in Berlin: Für Bundesinnenminister Alexander Dobrindt ist der BdV wichtiger Partner
Für den Präsidenten des Bundes der Vertriebenen (BdV) Stephan Mayer MdB war der diesjährige Jahresempfang des BdV in der Katholischen Akademie im Hotel Aquino in Berlin-Mitte in seiner neuen Funktion als Präsident eine Premiere. „Für mich persönlich ist es zwar nicht der erste Jahresempfang als Präsidiumsmitglied“, stellte Mayer fest, „aber es ist der erste Jahresempfang, bei dem ich in meiner Funktion als Präsident des BdV diesen Abend einleiten darf.“ Auch für den Ehrengast, Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, war die Teilnahme als Minister eine Premiere, nachdem er in Vorjahren bereits Gast des BdV gewesen war. Für beide wurde der Abend zu einem gelungenen Debüt. mehr...
Kommentare
Artikel wurde 1 mal kommentiert.
-
1 • Peter Otto Wolff schrieb am 16.05.2026, 13:02 Uhr:Entschuldigung, dieses Lied kommt mir bekannt vor, seit 1996, als die CDU die schändliche 40%-Kürzung unserer Renten beschloss! Seit damals, immerhin 30 Jahren, hören wir die verlogenen Gesänge der Solidarität immer wieder, auch vom Oberindianer, Markus Söder, der gar Siebebenbürger Sachse ehrenhalber ist! Gibt es in dieser verlogenen Kaste kein Minimum an Anstand, für Peinlichkeit, nachdem die CDU/CSU in den meisten der 30 Jahren führende Regierungspartei war?! Auch der Dümmste der Überlebenden hat inzwischen begriffen, dass ordinäre Lügner am Werk sind! Schämt Euch einfach, wenigstens das, und schweigt ewig!
POW, Rentner Stuttgart
Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.