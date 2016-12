Adventsmarkt der Vereine in Schorndorf

Jedes Jahr, am ersten Advent, organisiert die Stadt Schorndorf einen Adventsmarkt, auf dem sich die Vereine präsentieren und verschiedene Spezialitäten anbieten können.

Siebenbürgische Blaskapelle Schorndorf sorgte am Adventsmarkt der Vereine für besinnliche Stimmung. Foto: Hans Morgen

Am Sonntag, dem 27. November, bauten wir, die Kreisgruppe Schorndorf des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., am frühen Morgen unsere Zelte im Park des alten Schorndorfer Schlosses auf. Danach stellten wir den Grill auf und begannen „Mici“ und Bratwürste zu grillen. Von weit her lockte ihr Duft die Menschen an. Als dann noch unsere Blaskapelle die schönen Weihnachtslieder zu spielen begann, wurde der Zulauf der Menschenmenge noch größer.Alle ließen sich die guten gegrillten Sachen mit einer Tasse Glühwein schmecken. Da das Wetter auch recht mild war, konnten die Sachsen aus der ganzen Umgebung und viele andere Schorndorfer, das ganze Ambiente voll genießen.Mit warmer „Butter- und Rahmhanklich“ als Nachtisch blieben die meisten bis es dunkel wurde. Es kamen gute Gespräche zustande und auch eine schöne, besinnliche Vorweihnachtszeit wurde so angefangen. Jung und Alt erfreuten sich am geselligen Beisammensein. Man schlenderte auch zu den Ständen der vielen anderen Vereine, lernte auch deren Spezialitäten kennen, kaufte auch für die Daheimgebliebenen etwas ein und schlenderte an den Buden der anderen Adventsverkäufer vorbei, und schon gingen die vielen Lichter der Stadt an. Im Dunkeln, bei einer herrlichen, weihnachtlichen Beleuchtung ging es dann wieder heimwärts.

Annemarie Morgen