Erstes Quartalstreffen der CWG in NRW

as erste Quartalstreffen 2018 der Carl Wolff Gesellschaft (CWG) in Nordrhein-Westfalen fand am 10. Februar im Hotel Arcade in Wuppertal statt.

Schon 2017 hatten sich einige siebenbürgische Unternehmer aus dem Bergischen Land (Wuppertal, Solingen und Remscheid) in der Villa Media in Wuppertal getroffen, um einander kennenzulernen und über die Gründung einer regionalen Sparte nachzudenken. Schnell wurde dabei festgestellt, dass Synergien bestehen und eine Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen erwünscht sei. Unter dem Namen CWG Bergisch Land (CWG BL) möchten wir die Zusammenarbeit mit der CWG, siebenbürgischen Unternehmern und Siebenbürgen-Interessierten mitgestalten.



Beim ersten Quartalstreffen waren die Themen bereits vielfältig. So referierte Andreas Bordon-Philipp über das Thema Agrar, Dr. Axel Froese über den Um- und Ausbau von Schloss Horneck zum Siebenbürgischen Kulturzentrum, Wilhelm Beer über Immobilien und Eric Scherer über die moderne Kommunikation 2.0. Die Teilnehmer, jeweils von links nach rechts, erste Reihe: Udo Klammer und Reinhold Sauer; zweite Reihe: Detlef Reiner, Andreas Bordon-Philipp, Wilhelm Beer und Hans-Georg Göbbel; dritte Reihe: Harald Sturm und Ernst Recker. Auf dem Bild fehlen Monika Reiner, Dr. Axel Froese und Markus Göbbel. Foto: Eric Scherer

Dem vorausgegangen war die Gründung von Arbeitsgruppen (AG) für die Bereiche Agrar, Immobilien, Erneuerbare Energien und Touristik im vergangenen Jahr mit dem Ziel, gemeinsame Projekte in Siebenbürgen zu realisieren. Anschließend wurde über die Wirtschaftsreise der CWG im Januar dieses Jahres nach Siebenbürgen berichtet. Hintergrund der Reise war die Besichtigung zweier Agrarbetriebe eines holländischen Milchfarmers. Nach dem Treffen fuhren die Tagungsteilnehmer gemeinsam zum Faschingsball der HOG Schönau nach Remscheid-Lennep, wo sie eine herrliche Karnevalsstimmung vorfanden. Julian Philipp

