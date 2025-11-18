



18. November 2025

Carl Wolff Gesellschaft vertieft Wirtschafts- und Kulturkontakte in Jassy, Kischinew und Belz

Vom 1. bis 8. Oktober 2025 unternahm eine Delegation der Carl Wolff Gesellschaft eine eindrucksvolle Wirtschafts- und Informationsreise nach Rumänien und in die Republik Moldau. Ziel war es, bestehende Kontakte zu vertiefen, neue Kooperationsmöglichkeiten auszuloten und die kulturellen wie wirtschaftlichen Besonderheiten der Regionen kennenzulernen.

Delegation der CWG mit Vertretern der Industrie- und Handelskammer Jassy, von links nach rechts: Dieter Schuster, Gwendoline Roth, Reinhold Sauer, Paul Butnariu, Robert Otto Adams, Wilhelm Beer; hintere Reihe: Gerhard Schmidts, Mariuca Radu, Prof. Dr. Michael G. Ambrosi, Dacian Popa. Foto: IHK Jassy Die Delegation unter der Leitung von Robert Otto Adams bestand aus engagierten Mitgliedern des Wirtschaftsclubs, darunter Reinhold Sauer, Gwendoline Roth, Wilhelm Beer, Prof. Dr. Michael G. Ambrosi, Gerhard Schmidts und Dieter Schuster. Station Jassy (Iași) – Wirtschaftsstandort und Dialogpartner In Iași, einer bedeutenden Universitäts- und Wirtschaftsmetropole Rumäniens, fanden Besuche bei Sophia Romania, Tele Moldova und Nova TV statt. Ein intensiver Austausch mit der Industrie- und Handelskammer Iași unter Präsident Paul Butnariu bot Einblick in aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen der Region.



Ein besonderer Höhepunkt war der offizielle Empfang im Rathaus von Iași durch Bürgermeister Mihai Chirica, bei dem Themen wie kommunale Kooperation und Investitionschancen im Mittelpunkt standen. Station Kischinew (Chișinău) und Belz (Bălţi) – Wein, Wirtschaft und Zusammenarbeit Am 4. Oktober reiste die Delegation weiter nach Chișinău, in die Hauptstadt der Republik Moldau. Dort besuchte sie den weltberühmten Weinkeller von Cricova und nahm auf Einladung der Industrie- und Handelskammer der Republik Moldau (CCI) am Nationalen Weinfest teil. Präsident Sergiu Harea empfing die Gäste persönlich. Weitere Programmpunkte waren Gespräche bei Invest Moldova, Treffen mit der GIZ Moldau und ein Netzwerktreffen mit dem Deutschsprachigen Wirtschaftsclub Moldau (MDW). In Bălţi stand wurde das Dräxlmaier-Werk besucht – ein anschauliches Beispiel für die dynamische industrielle Entwicklung im Norden des Landes. Fazit und Ausblick Die Reise endete mit einer Rückkehr nach Iași am 7. Oktober und einem durchweg positiven Resümee der Teilnehmenden. Robert Otto Adams betonte: „Diese Reise hat nicht nur unsere bestehenden Kontakte gestärkt, sondern auch neue Brücken für künftige Zusammenarbeit geschaffen." Delegation der CWG bei der Industrie- und Handelskammer der Republik Moldau in Kischinew, von links nach rechts: Gwendoline Roth, Robert Otto Adams, Sergiu Harea, Reinhold Sauer, Gerhard Schmidts, Dieter Schuster, Wilhelm Beer, Prof. Dr. Michael G. Ambrosi, Foto: IHK Kischnew Die Carl Wolff Gesellschaft plant, die geknüpften Kontakte weiter auszubauen und neue Projekte in Zusammenarbeit mit Partnern in Rumänien und der Republik Moldau anzustoßen.

Schlagwörter: CWG, Carl Wolff Gesellschaft, Wirtschaft, Delegationsreise

