24. November 2018 Druckansicht

Siebenbürgische und sudetendeutsche Frauenreferentinnen tauschten sich aus

Junge Frauen sollten für den ehrenamtlichen Einsatz bzw. für ehrenamtliche Aktivitäten begeistert werden, um die zukünftige Frauenarbeit zu sichern. Dieses Ziel formulierten Christa Wandschneider, Bundesfrauenreferentin des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, und ihre sudetendeutsche Amtskollegin Gerda Ott in einem Gespräch am 26. Oktober.

Der Erfahrungsaustausch der beiden Frauenreferentinnen fand am Rande der Bundesvorstandssitzung der Sudetendeutschen Landsmannschaft im Haus des Deutschen Ostens in München statt. Christa Wandschneider und Gerda Ott kennen sich von verschiedenen Tagungen des Bundes der Vertriebenen für Frauen und durch persönliche Kontakte. Sie tauschten sich über frauenspezifische Aktivitäten im Jahresablauf und ihre Vorhaben aus. Die Frauenreferentinnen Christa Wandschneider (rechts) und Gerda Ott tauschten ihre Erfahrungen im Haus des Deutschen Ostens in München aus. Der Erfahrungsaustausch der beiden Frauenreferentinnen fand am Rande der Bundesvorstandssitzung der Sudetendeutschen Landsmannschaft im Haus des Deutschen Ostens in München statt. Christa Wandschneider und Gerda Ott kennen sich von verschiedenen Tagungen des Bundes der Vertriebenen für Frauen und durch persönliche Kontakte. Sie tauschten sich über frauenspezifische Aktivitäten im Jahresablauf und ihre Vorhaben aus.Ein Blick „über den Tellerrand“ sei immer lohnend, um neue Ideen und Sichtweisen kennenzulernen und diese gegebenenfalls in die eigene Tätigkeit einzubringen, erklärte Christa Wandschneider gegenüber der Siebenbürgischen Zeitung.

Schlagwörter: Frauenarbeit, Frauenreferentin, HDO

Nachricht bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.