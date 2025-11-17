



17. November 2025

Dagmar Seck im Erzählcafé des HDO

Am 20. November um 15.00 Uhr ist Dagmar Seck, Bundeskulturreferentin des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, zu Gast im Erzählcafé des Hauses des Deutschen Ostens (HDO), Am Lilienberg 5, München.

Dagmar Seck, geboren 1985 in Agnetheln und aufgewachsen in Mittelfranken, bringt ihre vielfältigen Erfahrungen als Historikerin und Projektleiterin mit. Im Gespräch mit Dr. Renate von Walter wird sie Einblicke in ihre Arbeit und ihre Verbindung zu Siebenbürgen geben, wobei die kulturelle Vielfalt und die sprachliche Identität im Mittelpunkt stehen. Der Eintritt beträgt fünf Euro und beinhaltet Kaffee sowie ein Stück Kuchen; Veranstaltungsort ist die Gaststätte Bohemia im HDO (S-Bahn-Haltestelle Rosenheimer Platz).

Schlagwörter: HDO, Erzählcafé, Seck

Bewerten: 13 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.