Musikalischer Auftakt des Heimattages: Party mit "Feuerherz" und "Schlager-Taxi"

Der Heimattag vom 7.-10. Juni in Dinkelsbühl garantiert wieder für heiße Partystimmung im Festzelt auf dem „Schießwasen“. Das musikalische Programm bietet zum Auftakt am Freitag, den 7. Juni, 19.30 Uhr die Willkommensparty mit „Schlager-Taxi“ und von 22.00-23.00 den Gastauftritt der deutschen Schlager-Boygroup „Feuerherz“. Die beiden Bands stellen sich im Folgenden selbst vor.

„Feuerherz“ – mitreißende positive Energie

„Feuerherz“ – das sind Sebastian, Dominique, Matt und Karsten (von links)

„Schlager-Taxi“ in Feierlaune

Besetzung von „Schlager-Taxi“ (von links): Erhard Bartesch (Keyboard, Gesang), Jan Elst (Drums), Fred Elst (Gitarre, Gesang), Robin Bartesch (Keyboard, Gesang)

Große Vorfreude auf Dinkelsbühl 2019 herrscht bei Dominique, Matt, Karsten und Sebastian, den vier Mitgliedern der beliebten Band „Feuerherz“. In diesem Jahr feiert die Band bereits ihr vierjähriges Bestehen, in dem sie schon mit den ganz Großen der Schlagerbranche, wie Florian Silbereisen und Maite Kelly auf Tournee gingen. Für die vier Jungs ist die Band wie eine zweite Familie, deren Mitglieder unterschiedlicher nicht sein könnten: vom Naturliebhaber über das Model bis hin zum Rettungsschwimmer und Beachvolleyballer, so weit reicht das Spektrum ihrer Interessen. Doch in ihrer jeweils größten Leidenschaft wachsen die vier zusammen: der Musik. Durch sie können sie die Menschen um sich herum inspirieren, etwas in ihnen bewirken, ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und einfach nur gute Laune verbreiten. Lassen Sie sich von ihrer positiven Energie mitreißen und genießen Sie wunderschöne Gefühle beim Auftritt von „Feuerherz“ am Freitag.Die Gruppe „Schlager-Taxi“ freut sich auf Dinkelsbühl 2019, weil der Auftritt ein Highlight im Terminkalender ist. Die Band besteht aus den vier Musikern Robin, Jan, Erhard und Fred. Das Ungewöhnliche an der Band ist, dass sowohl die „Alten“, Erhard und Fred, sich seit Kindertagen kennen und die Jugendlichen, Robin und Jan, von Kindesbeinen die Papas beim Musizieren begleitet haben. Da ist eine Verbindung, die weit über das Musizieren hinausgeht. „Schlager-Taxi“ freut sich auf den Auftritt am Freitag, weil man anschließend das restliche Wochenende mit den vielen Bekannten, Freunden und Musikern dieses großartige Fest feiern kann. Kontakt: Mobil: (0173) 3019945, E-Mail: info [ät] schlager-taxi.de.