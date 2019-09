34. Herbst-Nachtreffen am Hochkönig

Zum 34. Herbst-Nachtreffen des Jugendskilagers am Hochkönig/Salzburg laden wir für den 3. bis 6. Oktober in die Hütten der Familie Gschwandtner auf der Mitterbergalm , Mandlwandstr. 106, 5505 Mühlbach am Hochkönig, in Österreich ein.

Gruppenbild mit rund 200 Gästen, die das 70-jährige Bestehen des Siebenbürgischen Jugendskilagers am Hochkönig feierten. Foto: Harald Lutsch

Es ist Zeit, die letzten schönen Herbsttage unter den Mandelwänden des Hochkönigs in geselliger Runde und mit Wandern zu verbringen, sei es bei der Rundwanderung von der Mitterbergalm über die Sommeralm, Wasserfall, Schafsteig direkt am Fuße der Mandelwand, Mittenfeldalm und zurück zum Ausgangspunkt bei der Mitterbergalm, oder beim Aufstieg auf den 2941 m hohen Hochkönig. Wer vom Wandern noch nicht ausgepowert ist, kann sich auf diversen Trails in der Umgebung dann noch mit dem Mountainbike austoben.Selbstverständlich wollen wir auch miteinander feiern und die im Osterskilager entstandenen Freundschaften vertiefen (siehe Bericht in der SbZ Online ). Für all jene, die noch nie am Skilager, das seit 1949 jährlich zu Ostern stattfindet, ist dieses Treffen eine gute Gelegenheit, die Gemeinschaft der Siebenbürger am Hochkönig und die herrliche Almgegend kennen zu lernen.Da wir Selbstversorger in unseren liebgewonnenen Hütten auf der Mitterbergalm am Hochkönig sind, gibt es gemeinsames Kochen.Die Anreise muss jeder selbst organisieren. Es wird empfohlen, Fahrgemeinschaften zu bilden. Kontakte hierfür können über unsere Facebook- Gruppe https://www.facebook.com/Siebenbürgisches-Jugendskilager-am-HochkönigSalzburg oder durch Anschreiben der Lagerleitung: lagerleitung [ät] hkg-skilager. de geknüpft werden. Information und Anmeldung über http://www.hkg-skilager.de

Kerstin Simon, Lagerleitung