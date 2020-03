Bayerische Landeskirche eröffnet Fastenaktion für Siebenbürgen

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern widmet ihre Fastenaktion 2020 der Seniorenarbeit in Siebenbürgen, konkret den Altenheimen in Hetzeldorf und Schweischer. Die Fastenaktion steht unter dem Motto „Füreinander einstehen in Europa“ und wird vom 6.-8. März in Neumarkt in der Oberpfalz eröffnet.

Den Flyer zur Eröffnung der Fastenaktion 2020 können Sie am Ende dieses Artikels herunterladen.

In allen evangelischen Gottesdiensten in Bayern werden am Sonntag, dem 8. März, Spenden für Siebenbürgen gesammelt. Die Fastenaktion ist eine gute Gelegenheit für alle Siebenbürger Sachsen in Bayern, in ihrer jeweiligen evangelischen Kirchengemeinde Präsenz zu zeigen und Informationen über Siebenbürgen zu verbreiten (siehe Vorbericht in der Siebenbürgischen Zeitung ).Am Freitag, dem 6. März, wird die Delegation von etwa 50 Personen der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien um 15.30 Uhr im evangelischen Zentrum Neumarkt i.d. Opf. durch den Posaunenchor, Dekanin Murner und stellv. Dekan Hermann im Klostersaal willkommen geheißen. Bei einer Führung durch das Evangelische Zentrum und die Christuskirche und Begegnung mit einer Konfirmandengruppe sollen die Gäste erste Eindrücke vom evangelischen Leben in Neumarkt gewinnen.Am Samstag, dem 7. März, geht es um das Schwerpunktthema der diesjährigen Fastenaktion: „Würdiges Leben im Alter“. Dazu tauschen sich die Gäste mit den Gastgebern über die Fragestellung aus: Wie möchte ich alt werden? Welche Rahmenbedingungen brauchen Senioren in Rumänien und in Bayern um in Würde altern zu können? Nach einem gemeinsamen Mittagessen im Martin­ Schalling-Haus teilt sich die Gruppe zur Besichtigung der Seniorenzentren in Pyrbaum und im Martin-Schalling-Haus. Am Samstagabend um 19.00 Uhr erwartet die Gäste aus Siebenbürgen sowie aus dem Dekanat und der Kirchengemeinde Neumarkt ein spektakuläres Bläserkonzert in der Christuskirche mit dem Ensemble „Philharmenka“. Der Eintritt zum Konzert ist für alle Interessierten frei, es wird um Spenden für die Christuskirche gebeten.Ein Bayerisch-Siebenbürgischer Festabend mit Musik, Geselligkeit und Imbiss im Klostersaal schließt sich um 20.15 Uhr an, zu dem alle herzlich in die Christuskirche eingeladen sind!Am Sonntag, dem 8. März, um 10.00 Uhr wird der Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien Reinhart Guib in einem Festgottesdienst in der Christuskirche in Neumarkt predigen, Oberkirchenrat Michael Martin eröffnet die Fastenaktion, die Kirchenmusik wird durch die Kirchenmusikdirektorin Beatrice Höhn und den Kirchenmusikdirektor der Partnerkirche, der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, gestaltet.Hier können Sie den Flyer zur Eröffnung der Fastenaktion als pdf-Datei herunterladen.